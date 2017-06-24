Школа Табакова поздравила выпускников

анонс

24 июня Закрытие 96 сезона Театра имени Вахтангова на Арбате Год от года театр готовит сюрпризы, стараясь порадовать и удивить своих зрителей, зарядить их положительными эмоциями на время летнего антракта.

23 июня Весь этот мюзикл: юбилей Боба Фосса Знаменитому американскому хореографу, танцору и режиссёру театра и кино сегодня исполнилось бы 80 лет.