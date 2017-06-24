Школа Табакова поздравила выпускников

В церемонии вручения дипломов приняли участие Основатель и Художественный руководитель Школы — народный артист РФ Олег Табаков; директор, актёр и педагог Юрий Кравец; педагог, режиссёр Алёна Лаптева, артисты Московского театра-студии п/р О. Табакова.
фото: Евгения Нагапетян
Это четвёртый выпуск школы Табакова с момента её основания. По словам Юрия Кравца «мы словно замкнули некий круг — 4 раза по 4». Учащиеся за время четырёхлетнего обучения не только постигают азы актёрского мастерства в теории, но и осваивают их на практике. Студенческие спектакли, ставить которые помогают артисты театра Табакова, порой получаются настолько успешными, что входят в основной репертуар. Так случилось с постановкой Виталия Егорова «На бойком месте» по Островскому, перекочевавшей со студенческих подмостков на сцену знаменитого подвальчика на Чаплыгина.
Более 20 выпускников школы, среди которых два круглых отличника, были направлены во взрослую жизнь лично основателем школы Олегом Павловичем Табаковым. Для каждого из студентов он нашёл нужные слова и пожелания, каждому посоветовал как распоряжаться своей жизнью в дальнейшем. Некоторые из ребят уже заявили о себе на профессиональной сцене, к примеру Кузьма Котрелев играет в нескольких спектаклях и МХТ имени Чехова и театра Табакова, а другим только предстоит найти своё место под солнцем и перед зрительным залом.
От всей души желаем выпускникам творческих успехов и самореализации, найти себя, своего зрителя и не забывать своих школьных друзей. В добрый путь!
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