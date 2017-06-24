Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Закрытие 96 сезона Театра имени Вахтангова на Арбате

24 июня
2017 год
январь 2017
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
май 2017
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
июнь 2017
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Новости театра >>
24 июня 2017
Восемь лет назад по инициативе молодого поколения Вахтанговцев, поддержанной художественным руководителем Римасом Туминасом, впервые прошел театральный праздник, посвященный закрытию очередного сезона Театра имени Евгения Вахтангова.

Закрытие сезона

В тот вечер Вахтанговцы устроили праздничное представление на импровизированной сцене у центрального входа Театра прямо на Арбате.

Завершение сезона арбатскими концертами стало доброй традицией Вахтанговцев. Год от года Театр готовит сюрпризы, стараясь порадовать и удивить своих зрителей, зарядить их положительными эмоциями на время длинного летнего антракта.

Закрытие сезона

Праздничное закрытие уходящего 96-го сезона состоится 30 июня. Концерт на Арбате начнется до окончания спектакля – в 20:00.

Ведущие – Марина Есипенко и Кирилл Рубцов.

В вечере ожидается участие Владимира Этуша, Василия Ланового, Сергея Маковецкого, Евгения Карельских, Ольги Тумайкиной, Елены Сотниковой, Александры Стрельциной, Марии Волковой, Юрия Цокурова, Ольги Немогай, Натальи Винокуровой, а также оркестра Театра имени Евгения Вахтангова.

Закрытие сезона

В последний день 96-го сезона на основной сцене Вахтанговского театра состоится спектакль «Царь ЭДИП» в постановке Римаса Туминаса.

После окончания спектакля его исполнители – Людмила Максакова, Евгений Князев, Виктор Добронравов, Эльдар Трамов, Максим Севриновский, Артур Иванов, Валерий Ушаков, Екатерина Симонова, а также участники Хора – артисты Национального театра Греции – присоединятся к уличному празднику.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
персоны
Артур ИвановЕвгений КнязевВасилий ЛановойСергей МаковецкийЛюдмила МаксаковаМаксим СевриновскийЭльдар ТрамовОльга ТумайкинаРимас ТуминасВладимир Этуш
театры
Театр им. Евг.Вахтангова

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Рубен Геворкянц
23 июня ушёл из жизни режиссёр Рубен Геворкянц.

День рождения >>

Екатерина Горина
Рамиля Искандер
Марина Ладынина
Алексей Лосихин
Анна Назарьева
Эдуард Трухменёв
Сергей Филиппов
Лариса Шахворостова
Константин Шелягин
Нэнси Аллен
Хелена Вондрачкова
Лидия Высоцкая
Иэн Глен
Иоанна Кулиг
Кристина Нойбауэр
Питер Уэллер
все родившиеся 24 июня >>

Афиша кино >>

Антропоид
биография, военный фильм, исторический фильм, триллер
Великобритания, Франция, Чехия, 2016
Холодное танго
военный фильм, драма, мелодрама
Россия, 2017
Трансформеры: Последний рыцарь
боевик, научная фантастика, приключения
США, 2017
Вечно молодой
комедия
Франция, 2017
Захочу и соскочу: Мастеркласс
боевик, комедия, криминальный фильм
Италия, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью