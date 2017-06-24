Закрытие 96 сезона Театра имени Вахтангова на Арбате

Восемь лет назад по инициативе молодого поколения Вахтанговцев, поддержанной художественным руководителем Римасом Туминасом
, впервые прошел театральный праздник, посвященный закрытию очередного сезона Театра имени Евгения Вахтангова
.
В тот вечер Вахтанговцы устроили праздничное представление на импровизированной сцене у центрального входа Театра прямо на Арбате.
Завершение сезона арбатскими концертами стало доброй традицией Вахтанговцев. Год от года Театр готовит сюрпризы, стараясь порадовать и удивить своих зрителей, зарядить их положительными эмоциями на время длинного летнего антракта.
Праздничное закрытие уходящего 96-го сезона состоится 30 июня. Концерт на Арбате начнется до окончания спектакля – в 20:00.
Ведущие – Марина Есипенко
и Кирилл Рубцов
.
В вечере ожидается участие Владимира Этуша
, Василия Ланового
, Сергея Маковецкого
, Евгения Карельских
, Ольги Тумайкиной
, Елены Сотниковой
, Александры Стрельциной
, Марии Волковой
, Юрия Цокурова
, Ольги Немогай
, Натальи Винокуровой
, а также оркестра Театра имени Евгения Вахтангова.
В последний день 96-го сезона на основной сцене Вахтанговского театра состоится спектакль «Царь ЭДИП
» в постановке Римаса Туминаса
.
После окончания спектакля его исполнители – Людмила Максакова
, Евгений Князев
, Виктор Добронравов
, Эльдар Трамов
, Максим Севриновский
, Артур Иванов
, Валерий Ушаков
, Екатерина Симонова
, а также участники Хора – артисты Национального театра Греции – присоединятся к уличному празднику.
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