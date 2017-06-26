45 лет у руля: Галина Волчек празднует творческий юбилей

Несмотря на то, что художественный руководитель театра Галина Борисовна Волчек не любит публичных чествований, команда «Современника» все же упросила отпраздновать ее значимый для театра юбилей. Шутка ли, Волчек у руля уже 45 лет. В 1972 году она, поддавшись на уговоры коллег, приняла эстафету от Олега Ефремова, основателя театра, и с тех пор уверенно управляет огромной махиной под названием «Современник». За время своего руководства Галина Борисовна дважды хотела уволиться, но оба раза находила в себе силы остаться и разрешить все проблемы и конфликты. 35 спектаклей были срежиссированны ею, и часть из них тоже своего рода рекордсмены. К примеру «Три товарища» недавно были сыграны в 500 раз.
фото: Сергей Петров
«У меня сердце вылетало, я думала - 500 раз сыграть в драматическом спектакле - это не шоу, не балет, не мюзикл, а драматический спектакль! Думаю, что ну, наверное, не будет полный зал, не будет, нет, — это был такой прием. Это было такое наслаждение мое… От того, что я вижу, слышу, чувствую это напряжение в зале — эту тишину. Ну вот и счастье».
фото: Сергей Петров
Сюрпризом и счастьем одновременно были для нее и поздравления от труппы. Михаил Ефремов, любимчик Галины Борисовны, спел для нее, Дарья Белоусова зачитала стихи Евгения Евтушенко, которые он написал специально для Волчек, но, пожалуй, самым невероятным поздравлением было крепкое объятие дочери Светланы Ивановой, маленькой Полины, которую сама Галина Борисовна называет ангелом театра. Зрительный зал не удержался ни от слез, ни от оваций в этот момент.
фото: Сергей Петров
За более чем два часа общения с самыми важными (по ее словам) для нее людьми — зрителями «Современника» — Галина Борисовна поделилась и наболевшим в настоящем, и планами на будущее. О боязни, чтобы театр из истинно-русского психологического не превратился в то, что называется «модным местом»:
«Наш дом - это русский психологический театр, а не те подмены, которые сейчас расплодились. Я никого не хочу обвинять, у нас нет врагов. Мы существуем сами. И у нас есть вы - те, кто к нам приходит, нас поддерживает, справедливо ругает или хвалит - спасибо вам за это. Но русский психологический театр мы не отдадим!»
О том, что действительно важно для нее как для режиссера:
«Необходимо подключение к тому, что происходит на сцене. А не просто: "О! Что придумали! Надо же - головой туда, а ногами сюда! Или давай Гамлета оденем в рваные джинсы, дадим ему дудку... ! - Изощрения могут быть разные. Но главного не происходит. Сопереживания. Моя задача - катапультировать вас из удобного кресла!»
фото: Сергей Петров
И о будущем «Современника»:
«Я не знаю, что будет через 100 лет. Сколько еще будет существовать наш "Современник". Но я верю, что он будет столько, сколько не дадут ему умереть и превратиться во что-то другое те, кто сидит сейчас в зале».
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