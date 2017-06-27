Джеймс Тьерре показал москвичам спектакль «Лягушка была права»

Джеймс Тьерре:«Я занимаюсь театром именно для того, чтобы не объяснять то, что внутри, скорее, чтобы побродить вокруг. Побродим вместе максимально интенсивно несколько бессмысленных мгновений, в них всё же, возможно, есть смысл, который не распространяется далее кончика носа… Лягушка расскажет нам…
Оказаться "в самой театральной стране", "в самом сердце театра", "в глубинах души театра", можете ли вы себе представить, что это означает для такого человека, как я, буквально выросшего на театральных подмостках…
Фестиваль и вся его команда сумели подарить артистам всех континентов ощущение, что они являются дружественными посланцами общей вселенской тайны. Для меня — честь быть среди них. С самого первого моего приезда в Россию, я с восхищением открыл для себя глубокую любовь русских к нашему ремеслу».
Для известного режиссёра и актёра это уже четвертый спектакль, который он привёз в Москву. В прошлые годы столичной публике Тьерре показал постановки «До свидания, зонтик», «Рауль» и «Красный табак».
Джеймс Тьерре (внук Чарли Чаплина, сын Виктории Чаплин и Жана-Батиста Тьере) начинал на цирковой арене, затем работал в кино. В 1998 году вернулся на театрально-цирковую орбиту и основал «Компанию Майского жука». Его первый спектакль «Симфония майского жука» получил множество призов, включая 4 «Мольера» — самую высокую театральную премию Франции.
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