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Чулпан Хаматова, Михаил Ефремов и Артур Смольянинов споют песни 60-х

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Новости театра >>
27 июня 2017
30 июня в девять вечера в столичном Парке искусств Музеон на закрытии фестиваля «Оттепель: лицом к будущему» с большим концертом выступят артисты «Современника». Вход свободный, сообщает пресс-служба смотра.

Чулпан Хаматова, Михаил Ефремов и Артур Смольянинов споют песни 60-х

В этот вечер зрители Музеона погрузятся в атмосферу начала 60-х: актрисы в ярких блузах и юбках в горох, актёры – в брюках-дудочках, лиричная музыка и последние всполохи летнего заката. «Эти глаза напротив», «Чёртово колесо», «Я встретил девушку», «Дом хрустальный», «Нежность» и многие другие легендарные хиты – музыкальные памятники эпохи 60-х прозвучат на концерте «Шагаю по Москве. Песни оттепели» в сопровождении оркестра. Финальную песню – «Я шагаю по Москве» на музыку Андрея Петрова и слова Геннадия Шпаликова – исполнят все участники концерта.

На сцене Музеона выступят Артур Смольянинов, Михаил Ефремов, Чулпан и Шамиль Хаматовы, Елена Плаксина, Татьяна Лялина, Елена Козина, Полина Пахомова, Виктория Романенко, Полина Рашкина, Наталья Ушакова, Дмитрий Гирев, Иван Забелин, Николай Клямчук, Илья Лыков, Глеб Осипов, Евгений Павлов, Дмитрий Смолев и Семён Шомин. Постановщик вечера – Кирилл Вытоптов.

Фестиваль «Оттепель: лицом к будущему» стартовал в январе текущего года. Это совместный проект Парка Горького, Третьяковской галереи, ГМИИ имени А.С. Пушкина и Музея Москвы. В рамках смотра проводились выставки, кинопоказы, поэтические чтения, концерты, лекции и другие культурные мероприятия.
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театры
"Современник"

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Чулпан Хаматова, Михаил Ефремов и Артур Смольянинов споют песни 60-х фотографии
Чулпан Хаматова, Михаил Ефремов и Артур Смольянинов споют песни 60-х фотографии
Чулпан Хаматова
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