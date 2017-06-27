Чулпан Хаматова, Михаил Ефремов и Артур Смольянинов споют песни 60-х

30 июня
в девять вечера в столичном Парке искусств Музеон на закрытии фестиваля «Оттепель: лицом к будущему»
с большим концертом выступят артисты «Современника»
. Вход свободный
, сообщает пресс-служба смотра.
В этот вечер зрители Музеона погрузятся в атмосферу начала 60-х: актрисы в ярких блузах и юбках в горох, актёры – в брюках-дудочках, лиричная музыка и последние всполохи летнего заката. «Эти глаза напротив»
, «Чёртово колесо»
, «Я встретил девушку»
, «Дом хрустальный»
, «Нежность»
и многие другие легендарные хиты – музыкальные памятники эпохи 60-х прозвучат на концерте «Шагаю по Москве. Песни оттепели»
в сопровождении оркестра. Финальную песню – «Я шагаю по Москве»
на музыку Андрея Петрова
и слова Геннадия Шпаликова
– исполнят все участники концерта.
На сцене Музеона выступят Артур Смольянинов
, Михаил Ефремов
, Чулпан
и Шамиль Хаматовы
, Елена Плаксина
, Татьяна Лялина
, Елена Козина
, Полина Пахомова
, Виктория Романенко
, Полина Рашкина
, Наталья Ушакова
, Дмитрий Гирев
, Иван Забелин
, Николай Клямчук
, Илья Лыков
, Глеб Осипов
, Евгений Павлов
, Дмитрий Смолев
и Семён Шомин
. Постановщик вечера – Кирилл Вытоптов
.
Фестиваль «Оттепель: лицом к будущему» стартовал в январе текущего года. Это совместный проект Парка Горького, Третьяковской галереи, ГМИИ имени А.С. Пушкина и Музея Москвы. В рамках смотра проводились выставки, кинопоказы, поэтические чтения, концерты, лекции и другие культурные мероприятия.
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