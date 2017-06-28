«Вишнёвый квест» Безрукова открыл фестиваль «Сезон Станиславского»

Как сообщает пресс-служба фестиваля, «Вишнёвый квест» представляет собой «эскиз» спектакля «Вишнёвый сад», в который вошёл первый акт пьесы, написанной Антоном Чеховым в Любимовке. В постановке приняли участие Антон Хабаров, Карина Андоленко, Александр Тютин и другие артисты МГТ. Безруков предстал в эпизодической роли Прохожего. В дальнейшем «Вишнёвый сад» появится в репертуаре Московского Губернского театра.
Сергей Безруков:«Когда у нас появилась идея сыграть в усадьбе Станиславского "Вишнёвый сад", оказалось, что там эту пьесу никогда не играли… Я подумал, что грешно было бы не сыграть там, где родился замысел этой потрясающей пьесы».
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