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«Вишнёвый квест» Безрукова открыл фестиваль «Сезон Станиславского»

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Новости театра >>
28 июня 2017
27 июня постановкой художественного руководителя Московского Губернского театра Сергея Безрукова «Вишнёвый квест» в подмосковной усадьбе Станиславского в Любимовке открылся «Сезон Станиславского. Летний фестиваль губернских театров».

«Вишнёвый квест» Безрукова открыл фестиваль «Сезон Станиславского»
фото: Сергей Пятаков

Как сообщает пресс-служба фестиваля, «Вишнёвый квест» представляет собой «эскиз» спектакля «Вишнёвый сад», в который вошёл первый акт пьесы, написанной Антоном Чеховым в Любимовке. В постановке приняли участие Антон Хабаров, Карина Андоленко, Александр Тютин и другие артисты МГТ. Безруков предстал в эпизодической роли Прохожего. В дальнейшем «Вишнёвый сад» появится в репертуаре Московского Губернского театра.

Сергей Безруков: «Когда у нас появилась идея сыграть в усадьбе Станиславского "Вишнёвый сад", оказалось, что там эту пьесу никогда не играли… Я подумал, что грешно было бы не сыграть там, где родился замысел этой потрясающей пьесы».

В рамках «Сезона Станиславского», который продлится в Москве и Московской области до 7 июля, состоятся показы спектаклей «Сон об осени» Юрия Бутусова (Театр имени Ленсовета), «Безумный день, или Женитьбы Фигаро» Александра Славутского (Казанский русский театр), «Стойкий оловянный солдатик» Олега Жюгжда (Театр кукол Республики Карелия) и «#ТОДАСЁ» Никиты Гриншпуна (Севастопольский драматический театр). Зрители также смогут посетить мастер-классы, лекции, семинары и лаборатории известных деятелей театра (Эймунтас Някрошюс, Сергей Безруков, Юрий Бутусов, Кирилл Крок, Алексей Бартошевич, Ольга Егошина), которые пройдут в усадьбе К.С. Станиславского в Любимовке. Завершится театральный смотр концертом Игоря Миркурбанова «Блудный сын».
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театры
Казанский русский театрМосковский Губернский драматический театрСевастопольский драматический театрТеатр имени ЛенсоветаТеатр кукол Республики Карелия

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«Вишнёвый квест» Безрукова открыл фестиваль «Сезон Станиславского» фотографии
Сергей Безруков
«Сон об осени»
«Вишнёвый квест» Безрукова открыл фестиваль «Сезон Станиславского» фотографии
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