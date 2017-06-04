В обновлённом ЦДР стартуют показы спектакля «Москва – открытый город. Переход»

В июне в обновлённом ЦДР
пройдут первые показы спектакля «Москва – открытый город. Переход», автором постановки выступил новый художественным руководитель театра Владимир Панков
.
Спектакль был создан при участии лабораторий молодых режиссеров, драматургов и хореографов, в нём примут участие артисты ЦДР и Студии SounDrama
. На сцене-подиуме зритель увидеть целую галерею социальных типов мегаполиса - от бомжей до хипстеров.
«Москва – открытый город» - проект Алексея Казанцева
, спектакль «нон-стоп», видоизменявшийся в течение почти 10 лет и открывший путь новому поколению художников. «Переход» – знаковый спектакль Владимира Панкова, осмыслявший городскую жизнь начала нулевых. Новое время порождает новые социальные типы, сюжеты и, конечно, формирует поколение молодых художников, ищущих современные формы отображения жизни мегаполиса.
Показы спектакля «Москва – открытый город. Переход» пройдут в ЦДР 14, 28 И 29 июня в 19:00
.
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