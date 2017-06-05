Деклан Доннеллан расскажет в Москве шекспировскую «Зимнюю сказку»

4 июня в рамках Чеховского театрального фестиваля, который проходит в Москве, лондонский театр «Чик бай Джаул» представил на сцене театра имени Пушкина спектакль «Зимняя сказка» Уильяма Шекспира в постановке выдающегося режиссёра Деклана Доннеллана. Премьерные показы также пройдут 5 и 6 июня, после чего постановка отправится на гастроли в Воронеж, где будет показана 9 и 10 июня.
Это не первый спектакль Доннеллана в столичном театре им. Пушкина. Ранее на этой площадке он поставил спектакль «Мера за меру». За мастером давно закрепился статус самого «русского» из иностранных режиссёров.
Деклан Доннеллан:«Мне нравится работать в России, где у меня много друзей, я люблю русскую публику, русских артистов, русский театр, к которому здесь относятся очень серьезно. У вас настоящая страсть, люди помешаны на театре, собственно, как и я. У нас одни приоритеты...
Шекспир пишет о присущих человеческой душе свойствах, поэтому он остаётся современным, независимо от того, как я к нему отношусь. У философа Спинозы есть потрясающая мысль — он говорит, что мы должны относиться к классикам с тем же уважением, как и к современникам — не как к мраморным статуям, а как к живым, наполненным плотью и кровью.
То, что лежит у Шекспира на поверхности, сейчас кажется чужим и далёким. И даже его формы кажутся тяжеловесными и странными — иногда вроде трагедия, да не трагедия, сказка — не сказка. Но на самом деле в нём можно глубоко не копаться — нужно просто понять, что Шекспир существует с тобой в одном времени. Надо понять, что Шекспир пишет о том, как мы грешим, как потом каемся, как можем обманывать других и себя самих, как мы особенно жестоко поступаем с теми, кого больше всего любим, как из-за самолюбования иногда совершаем ужасные поступки, при этом искренне веря, что хотим, как лучше. Все это необыкновенно современно и ничего не нужно менять. Нужно уважать автора и то, что он хочет нам сказать. Моя главная задача — сделать так, чтобы зритель почувствовал, что он является частью того, чем хочет с ним поделиться Шекспир.
Шекспир велик, как мне кажется, потому, что даёт нам очень чёткие рамки, внутри которых мы можем держаться вместе. Любая пьеса Шекспира — это мост между нами и другими человеческими существами. И это очень важно».
«Зимнюю сказку», поставленную Доннелланом по одной из поздних шекспировских пьес, тепло приняла западная пресса, отметив, что «всё огромное богатство придуманного Шекспиром мира с ослепительным блеском сияет в этой постановке».
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