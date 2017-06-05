Полина Агуреева стала гоголевской Коробочкой

Сегодня, 5 июня
, на сцене «Мастерской Петра Фоменко»
состоится премьера спектакля «Души»
, поставленного Фёдором Малышевым
по произведениям Николая Васильевича Гоголя
. В постановке заняты Полина Агуреева
, Евгений Цыганов
, Мария Андреева
, Дмитрий Захаров
, Фёдор Малышев
и другие актёры.
Полине Агуреевой
достались сразу две роли — Коробочки и собирательный образ под названием «Общество». Об этой роли рассказала сама актриса: «"Общество" — это такой разговор, в котором участвуют шесть персонажей. Это такой номер — моё посвящение Facebook — бессмысленным, не очень добрым и бессодержательным разговорам, которые потоком ведутся на этих страницах».
Генеральная репетиция прошла в воскресенье. По словам Малышева
, постановка исполняется в жанре «карнавальной мениппеи»
: «Этот термин — "карнавальная мениппея" — ввёл философ Михаил Бахтин для обобщения античного жанра "мениппова сатира", который говорил о насущных проблемах. Он отличался абсурдностью, острой, гротескной, яркой подачей. Но смысл его состоял в том, чтобы обнулить действительность, дабы возродить нравственные ценности. То есть хаос — ради возрождения, ради того, чтобы подняться.
Идея возникла так: я прочитал письмо Пушкина Чаадаеву, где он писал, что не променял бы историю наших предков, историю, которую нам бог дал, ни на что на свете, при том, что многое раздражает в России. И я подумал: сейчас такое время, когда в России ругается всё, но при этом ничего не делается. А гоголевское произведение, как мне кажется, как раз говорит, что да — пороки, да — воруют, да — проблемы, но что в русской природе есть всегда что-то, смотрящее вверх, есть вертикаль, а это самое важное.
В спектакле для меня главное — не пороки Коробочки, Собакевича, Плюшкина, а те лирические отступления, которые есть у Гоголя и которыми он пытался их приподнять».
Помимо звёздного актёрского состава, постановка может похвастаться живой музыкой группы «Невский проспект»
, в которой нашлось место музыкальным темам Шнитке
и Шостаковича
, и незабываемыми костюмами, созданными Павлом Каплевичем
.
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