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Полина Агуреева стала гоголевской Коробочкой

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Новости театра >>
5 июня 2017
Сегодня, 5 июня, на сцене «Мастерской Петра Фоменко» состоится премьера спектакля «Души», поставленного Фёдором Малышевым по произведениям Николая Васильевича Гоголя. В постановке заняты Полина Агуреева, Евгений Цыганов, Мария Андреева, Дмитрий Захаров, Фёдор Малышев и другие актёры.

Полина Агуреева

Полине Агуреевой достались сразу две роли — Коробочки и собирательный образ под названием «Общество». Об этой роли рассказала сама актриса: «"Общество" — это такой разговор, в котором участвуют шесть персонажей. Это такой номер — моё посвящение Facebook — бессмысленным, не очень добрым и бессодержательным разговорам, которые потоком ведутся на этих страницах».

Генеральная репетиция прошла в воскресенье. По словам Малышева, постановка исполняется в жанре «карнавальной мениппеи»: «Этот термин — "карнавальная мениппея" — ввёл философ Михаил Бахтин для обобщения античного жанра "мениппова сатира", который говорил о насущных проблемах. Он отличался абсурдностью, острой, гротескной, яркой подачей. Но смысл его состоял в том, чтобы обнулить действительность, дабы возродить нравственные ценности. То есть хаос — ради возрождения, ради того, чтобы подняться.
Идея возникла так: я прочитал письмо Пушкина Чаадаеву, где он писал, что не променял бы историю наших предков, историю, которую нам бог дал, ни на что на свете, при том, что многое раздражает в России. И я подумал: сейчас такое время, когда в России ругается всё, но при этом ничего не делается. А гоголевское произведение, как мне кажется, как раз говорит, что да — пороки, да — воруют, да — проблемы, но что в русской природе есть всегда что-то, смотрящее вверх, есть вертикаль, а это самое важное.
В спектакле для меня главное — не пороки Коробочки, Собакевича, Плюшкина, а те лирические отступления, которые есть у Гоголя и которыми он пытался их приподнять».

Помимо звёздного актёрского состава, постановка может похвастаться живой музыкой группы «Невский проспект», в которой нашлось место музыкальным темам Шнитке и Шостаковича, и незабываемыми костюмами, созданными Павлом Каплевичем.
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персоны
Полина АгурееваМария АндрееваДмитрий ЗахаровПавел КаплевичФёдор Малышев (II)Евгений ЦыгановАльфред ШниткеДмитрий Шостакович
театры
"Мастерская Петра Фоменко"

фотографии >>
Полина Агуреева
«Души»
«Души»
«Души»
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