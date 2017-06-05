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Филипп Жанти привёз в Москву «Внутренние пейзажи»

5 июня
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Новости театра >>
5 июня 2017
На Чеховском международном фестивале знаменитый фантазёр и кудесник Филипп Жанти представит свой новый спектакль «Внутренние пейзажи», который он назвал «одиссеей для актёров и марионеток».



Премьера состоится сегодня, 5 июня, на сцене театра имени Моссовета. Всего запланировано 5 спектаклей, последний назначен на 9 июня.

Филипп Жанти: «Я мыслю образами, мечтами и метафорами, воспоминаниями о чудаковатой юности. Внутренние пейзажи — это путешествие. Путешествие человека, который с помощью картин, марионеток, танца и музыки показывает нам образы своего внутреннего путешествия. Образы, где смешиваются возвышенное, пугающее и поэтическое… Это виртуальная поэма для семи актёров и марионеток, созданная на перекрёстке моих снов, путешествий и фантазий».

Это уже пятый спектакль легендарной труппы, принимающий участие в программе Международного театрального фестиваля имени Чехова.
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«Внутренние пейзажи»
«Внутренние пейзажи»
«Внутренние пейзажи»
«Внутренние пейзажи»
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