Филипп Жанти привёз в Москву «Внутренние пейзажи»

На Чеховском международном фестивале знаменитый фантазёр и кудесник Филипп Жанти представит свой новый спектакль «Внутренние пейзажи», который он назвал «одиссеей для актёров и марионеток».
Премьера состоится сегодня, 5 июня, на сцене театра имени Моссовета. Всего запланировано 5 спектаклей, последний назначен на 9 июня.
Филипп Жанти: «Я мыслю образами, мечтами и метафорами, воспоминаниями о чудаковатой юности. Внутренние пейзажи — это путешествие. Путешествие человека, который с помощью картин, марионеток, танца и музыки показывает нам образы своего внутреннего путешествия. Образы, где смешиваются возвышенное, пугающее и поэтическое… Это виртуальная поэма для семи актёров и марионеток, созданная на перекрёстке моих снов, путешествий и фантазий».
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