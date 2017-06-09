В ДК Горбунова пройдут последние спектакли рок-оперы Андрея Кончаловского «Преступление и наказание»

8
-11
и 14
-18 июня
пройдут последние показы рок-оперы «Преступление и наказание»
на сцене ДК имени Горбунова
. Со следующего сезона спектакль можно будет увидеть в театральном зале «Россия»
, который станет новым домом Московского театра мюзикла
.
Это современный взгляд на классический роман: сюжет перенесён в Россию конца ХХ века. Это позволило создателям спектакля - режиссёру Андрею Кончаловскому
, композитору Эдуарду Артемьеву
и автору либретто Юрию Ряшенцеву
- найти необычные ракурсы проблем и вопросов, поднимаемых Достоевским. Поставить рок-оперу по классическому роману Фёдора Михайловича Достоевского Кончаловский
мечтал более 30 лет. Гениальная музыка написана Эдуардом Артемьевым
и представляет собой полифоническое полотно, сочетающее разнообразные музыкальные жанры: от народных мотивов до арт-рока. Премьера состоялась в марте 2016-го и была приурочена к 150-летию выхода романа. В апреле 2017- го мюзикл стал обладателем российской национальной театральной премии «Золотая маска» в номинациях «Лучшая женская роль» и «Работа композитора в музыкальном театре».
Никита Михалков: «Блистательный, прекрасный спектакль. Достоевский бесконечен и опасен: его провидения, острота и глубина... Достоевский — серьёзная планета вне времени, притом, что настолько определёнен в сюжете! Фантастический пласт мучительного познания бытия: мира прошлого и будущего. Второй акт «вытащил» всю историю. Поздравляю театр!»
В постановке используются самые современные технологии - в частности, 6D-видеомэппинг - позволяющие проецировать изображения на любой движущийся предмет. Всего на сцене задействовано 12 проекторов. До настоящего момента эта технология использовалась только иностранными режиссёрами-постановщиками и уже принесла мировую славу концертам Мадонны
и представлениям Cirque du Soleil
.
обсуждение >>