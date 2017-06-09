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В ДК Горбунова пройдут последние спектакли рок-оперы Андрея Кончаловского «Преступление и наказание»

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Новости театра >>
9 июня 2017
8-11 и 14-18 июня пройдут последние показы рок-оперы «Преступление и наказание» на сцене ДК имени Горбунова. Со следующего сезона спектакль можно будет увидеть в театральном зале «Россия», который станет новым домом Московского театра мюзикла.

В ДК Горбунова пройдут последние спектакли рок-оперы Андрея Кончаловского «Преступление и наказание»

Это современный взгляд на классический роман: сюжет перенесён в Россию конца ХХ века. Это позволило создателям спектакля - режиссёру Андрею Кончаловскому, композитору Эдуарду Артемьеву и автору либретто Юрию Ряшенцеву - найти необычные ракурсы проблем и вопросов, поднимаемых Достоевским. Поставить рок-оперу по классическому роману Фёдора Михайловича Достоевского Кончаловский мечтал более 30 лет. Гениальная музыка написана Эдуардом Артемьевым и представляет собой полифоническое полотно, сочетающее разнообразные музыкальные жанры: от народных мотивов до арт-рока. Премьера состоялась в марте 2016-го и была приурочена к 150-летию выхода романа. В апреле 2017- го мюзикл стал обладателем российской национальной театральной премии «Золотая маска» в номинациях «Лучшая женская роль» и «Работа композитора в музыкальном театре».

Никита Михалков: «Блистательный, прекрасный спектакль. Достоевский бесконечен и опасен: его провидения, острота и глубина... Достоевский — серьёзная планета вне времени, притом, что настолько определёнен в сюжете! Фантастический пласт мучительного познания бытия: мира прошлого и будущего. Второй акт «вытащил» всю историю. Поздравляю театр!»

В постановке используются самые современные технологии - в частности, 6D-видеомэппинг - позволяющие проецировать изображения на любой движущийся предмет. Всего на сцене задействовано 12 проекторов. До настоящего момента эта технология использовалась только иностранными режиссёрами-постановщиками и уже принесла мировую славу концертам Мадонны и представлениям Cirque du Soleil.
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театры
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В ДК Горбунова пройдут последние спектакли рок-оперы Андрея Кончаловского «Преступление и наказание» фотографии
В ДК Горбунова пройдут последние спектакли рок-оперы Андрея Кончаловского «Преступление и наказание» фотографии
В ДК Горбунова пройдут последние спектакли рок-оперы Андрея Кончаловского «Преступление и наказание» фотографии
В ДК Горбунова пройдут последние спектакли рок-оперы Андрея Кончаловского «Преступление и наказание» фотографии
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