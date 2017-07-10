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Большой театр перенес балет «Нуреев» в постановке Кирилла Серебренникова

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10 июля 2017
Балет «Нуреев», режиссером которого выступил Кирилл Серебренников, перенесли на май 2018 года по причине неготовности спектакля, сообщил генеральный директор Большого театра Владимир Урин на брифинге, состоявшемся в понедельник, 10 июля.

Большой театр перенес балет «Нуреев» в постановке Кирилла Серебренникова

«Сначала была идея не откладывать спектакль, репетировать неделю. Сначала была идея перенести на сезон 2018/2019. Но после прогона спектакля «Нуреев» я понял, что надолго откладывать спектакль нельзя. 4-5 мая 2018 года планируем премьеру», - сказал глава ГАБТ.

Причиной переноса оказалась неготовность спектакля. Урин рассказал, что репетиции начались в конце января, но в связи с тем, что с января по февраль время для труппы выдалось «достаточно трудным» (проводился фестиваль по случаю юбилея Юрия Григоровича и все артисты были полностью заняты), а в конце мая труппа уехала на гастроли в Японию и вернулась только за 20 дней до премьеры, балет оказался неподготовлен.

«Смотрим один прогон по качеству балета – я не говорю о том, что сделал Кирилл Семенович, – и понимаем, что это сделано плохо», – отметил Урин.

Он уточнил, что претензии были не к хореографии, а к качеству исполнения, так как «в спектакле Серебренникова очень важны смысловые акценты, человеческие аспекты в отношении героев», чего и не хватило руководству Большого в том виде, в котором спектакль показали на прогоне 7 июля.

Фото из Instagram артиста балета Александра Войтюка

По словам гендиректора, решение об отмене премьеры было принято совместно с хореографом Юрием Посоховым и режиссером Кириллом Серебренниковым. Однако они не приняли участие в брифинге 10 июля

«Мы их звали на пресс-конференцию. Наверное, по каким-то причинам они решили, что этого не нужно было делать», – уточнил Урин.

После отмены премьеры 8 июля на сайте Большого театра появилось уведомление о том, что билеты на спектакль «Нуреев» будут действительный на балет «Дон Кихот», который и будет показан на Исторической сцене театра с 11 по 14 июля (в даты запланированной премьеры «Нуреева»).

«На спектакли 4-5 мая билеты придется покупать заново. Деньги за эти можно вернуть», – рассказал на брифинге Урин.

Тем не менее он подчеркнул, что финансовых потерь театр от переноса премьеры не несет. Есть потери только репутационные.

«Самая серьезная потеря – и когда мы взвешивали эту ситуацию, конечно, думали об этом – это артисты, которые перенесли тяжелейший, сложнейший сезон. Работали на спектакле по полной отдаче. С моей точки зрения, там есть очень интересные работы, мы понимали это, но понимали и то, что мы должны выпустить спектакль во всех составах в том качестве, в котором он достоин сцены Большого театра», – заключил генеральный директор ГАБТ.

Об отмене премьеры спектакля «Нуреев» стало известно 8 июля. Тогда же многие критики и эксперты связали это с двумя причинами. Первая – дело против бывшего руководства «Седьмой студии» Юрия Итина, Алексея Малобродского и Нины Масляевой. Следствие считает, что сотрудниками труппы были расхищены средства, выделенные на постановку спектакля «Сон в летнюю ночь», которого, по версии прокурора, возможно, не существует, однако именно этой постановкой на минувших выходных закрывал сезон «Гоголь-центр» Кирилла Серебренникова.

Большой театр перенес балет «Нуреев» в постановке Кирилла Серебренникова

Вторая причина, называвшаяся экспертами, – гомосексуальные сцены (важной частью сюжетной линии должна была стать любовь Рудольфа Нуреева к известному датскому танцовщику Эрику Бруну). Генеральный директор Большого театра отметил, что художественное оформление спектакля «Нуреев» не будет подвергаться изменениям, а сама постановка, по мнению Владимира Урина, «будет иметь неоднозначную оценку» и вызовет споры.

Режиссер Кирилл Серебренников расстроен отменой премьеры и отказывается комментировать ситуацию. Актеры были шокированы переносом спектакля. Так, Владислав Лантратов написал в своем «Инстаграме»: «Нет слов... Понимание, что ты только полюбил роль, начал вживаться в спектакль, всё начало складываться... и в секунду, вот эту вот твою маленькую жизнь у тебя с корнем вырывают... худшее для артиста...» Балерина Вера Борисенкова выложила видео с прогона балета и оставила комментарий: «Наша несостоявшаяся премьера состоялась для нас! Я рыдала в начале, танцевала в самом конце и кричала «браво» до осипшего горла!».

О том, что в июле 2017 планируется постановка спектакля об известном балетмейстере, было сообщено в мае 2016 года, когда Большой театр анонсировал планы на сезон. За постановку спектакля отвечала команда (Серебренников, Посохов и композитор Илья Демуцкий), которая в 2015 году представила балет «Герой нашего времени», завоевавший успех. Ожидания от «Нуреева» были по-настоящему высокими. Представление должно было рассказать всю историю жизни выдающегося танцовщика и хореографа XX века Рудольфа Нуреева и представить сразу несколько эпох, в которых жил артист. «Это жизнь в одном балете», – говорил Кирилл Серебренников, но как позже уточнял хореограф Юрий Посохов, спектакль представит «вспышки жизни Нуреева, не документальный, а скорее сюрреалистический «фильм».

Вячеслав Кутепов

Фото: Instagram артиста балета Александра Войтюка, сайты театра «Гоголь-центр», ГАБТ
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