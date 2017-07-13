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Владимир Кехман покидает НОВАТ

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Новости театра >>
13 июля 2017
Как сообщают «Известия», Владимир Кехман покидает Новосибирский театр оперы и балета (НОВАТ).

Владимир Кехман
фото: Игорь Руссак

Кехман решил уйти с поста генерального директора театра, не дожидаясь вердикта суда по делу о его личном банкротстве: «Пока я ухожу в очередной отпуск. Решение о том, как и в какой должности я продолжу свою работу в НОВАТе, будет принято в сентябре, перед началом нового сезона».

Исполнять обязанности генерального директора будет главный режиссёр театра Вячеслав Стародубцев, который пока планирует совмещать обе должности: «На сегодняшний день этот театр стал для меня семьёй и делом моего сердца. Пять крупномасштабных премьер, выпущенных за это время, плюс две находящиеся в работе свидетельствуют о верности художественного пути НОВАТа. У нас есть прекрасное здание, сильная труппа, продуманная репертуарная стратегия. Но у нас есть и кое-что ещё: страсть, драйв, умение работать. Уверен, что на этом фундаменте мы продолжим штурмовать самые высокие творческие вершины».

Напомним, Владимира Кехмана назначили гендиректором НОВАТа весной 2014 года. По окончании сезона по его инициативе в театре был осуществлён крупномасштабный ремонт с элементами реставрации, в результате которого театральное здание с его внутренним убранством стало одним из самых стильных и комфортабельных в Евразии. Обновлённый театр открылся осенью 2014-го балетом «Спартак». За время руководства Кехмана НОВАТу удалось добиться значительных успехов. В частности, доходы от платных услуг увеличились со 151 млн рублей в 2014 году до 232 млн рублей в 2016-м. Средняя зарплата сотрудников театра выросла с 43,6 тысяч до 49 тысяч рублей. Заполняемость залов увеличилась с 72% до 80%.
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