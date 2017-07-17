Эндрю Гарфилд вернулся в театр

С 20 июля, в рамках проекта TheatreHD, в кинотеатрах Москвы, Санкт-Петербурга и ещё 60 российских городов можно будет посмотреть прямую трансляцию спектакля Мэриэнн Эллиотт «Ангелы в Америке» по пьесе американского драматурга Тони Кушнера, сообщает пресс-служба Арт-объединения CoolConnections. Главную роль в постановке исполняет популярный голливудский актёр Эндрю Гарфилд.
Двухчастная эпопея Тони Кушнера о начале эпидемии СПИДа в США 80-х возвращается на театральные подмостки – и вместе с ней на сцену лондонского Национального театра возвращается номинант на премию «Оскар» Эндрю Гарфилд в роли Прайора Уолтера. В постановке также заняты Натан Лейн, Рассел Тови, Натан Стюарт-Джарретт, Сьюзен Браун, Дэнис Гог, Аманда Лоуренс и Джеймс Макардл. Прямая трансляция первой части состоится 20 июля, второй – 27 июля.
В пьесе Кушнера переплетены истории нескольких людей, так или иначе связанных между собой, и всем им предстоит столкнуться лицом к лицу не только с пугающим заболеванием, но и с предательством, неприятием и отторжением окружающих. В атмосфере отчаянья, страха и истерики героев посещают видения, которые в итоге объединяются в одно целое.
Прямая трансляция пройдёт на английском языке с английскими субтитрами. Показы в записи – с русскими субтитрами.
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