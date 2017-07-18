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Владимира Этуша признали актёром года

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Новости театра >>
18 июля 2017
Владимира Этуша, впервые за время своей карьеры исполнившего женскую роль в спектакле «Бенефис» на сцене Театра имени Вахтангова, признали «актёром года». Как сообщает ТАСС, он одержал победу в особой номинации театральной премии, ежегодно присуждаемой газетой «Московский комсомолец» по итогам театрального сезона.

Владимира Этуша признали актёром года

По словам директора премии Марины Райкиной, лауреаты традиционно определены по 3 категориям: «мэтры», «полумэтры» и «начинающие». Во всех номинациях лидирует Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова. Среди спектаклей лучшим у «мэтров» стал «Царь Эдип» Римаса Туминаса, принёсший призы исполнителю главной роли Виктору Добронравову (категория «начинающие»), Людмиле Максаковой («лучшая женская роль» в категории «мэтры»), Евгению Князеву («роль второго плана» в категории «мэтры»), художнику Адомасу Яцовскису и композитору Фаустасу Латенасу.

«Лучшим спектаклем» у «мэтров» также признан «День опричника» Марка Захарова (Ленком). Кроме того, в данной возрастной категории премию «МК» в номинации «лучшая мужская роль» вручат Владимиру Кореневу за роль Маттиаса Клаузена в постановке «Перед заходом солнца» (Электротеатр «Станиславский») и Александру Калягину за образ Хлестакова в спектакле «Ревизор. Версия» (Et Cetera). За «лучшую женскую роль» отметили Веру Алентову за Джудит Блисс («Апельсины&Лимоны», Театр им. Пушкина). Михаил Ефремов, как «полумэтр», удостоен награды за лучшую мужскую роль в «Амстердаме», поставленном в «Современнике». Лучшим спектаклем в данной категории стал «Мастер и Маргарита», созданный Сергеем Женовачем в СТИ.

Среди «начинающих» отметили в качестве лучшего спектакля постановку Никиты Кобелева «Человек, который принял жену за шляпу» (Театр им. Маяковского). В других номинациях призёрами стали: спектакль-импровизация — «Пока наливается пиво» Иосифа Райхельгауза («Школа современной пьесы»); моноспектакль — «Правдивая история Фрекен Бок» Екатерины Дуровой (Театр на Малой Бронной); лучший спектакль для подростков — «Переходный возраст» (Театриум на Серпуховке); ансамбль — «Наш класс» (Театр им. Вахтангова) и «Гардения» (Театр им. Пушкина). Церемония награждения премии состоится в редакции «Московского комсомольца» осенью после открытия нового театрального сезона.
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"Современник""Школа современной пьесы"ЛенкомМосковский театр им. ПушкинаСТИТеатр им. Вл. МаяковскогоТеатр им. Евг.ВахтанговаТеатр на Малой БроннойТеатриум на СерпуховкеЭлектротеатр "Станиславский"«Et cetera»

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