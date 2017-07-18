Владимира Этуша признали актёром года

Владимира Этуша
, впервые за время своей карьеры исполнившего женскую роль в спектакле «Бенефис»
на сцене Театра имени Вахтангова
, признали «актёром года». Как сообщает ТАСС, он одержал победу в особой номинации театральной премии, ежегодно присуждаемой газетой «Московский комсомолец» по итогам театрального сезона.
По словам директора премии Марины Райкиной
, лауреаты традиционно определены по 3 категориям: «мэтры», «полумэтры» и «начинающие». Во всех номинациях лидирует Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова
. Среди спектаклей лучшим у «мэтров» стал «Царь Эдип» Римаса Туминаса
, принёсший призы исполнителю главной роли Виктору Добронравову
(категория «начинающие»), Людмиле Максаковой
(«лучшая женская роль» в категории «мэтры»), Евгению Князеву
(«роль второго плана» в категории «мэтры»), художнику Адомасу Яцовскису
и композитору Фаустасу Латенасу
.
«Лучшим спектаклем» у «мэтров» также признан «День опричника» Марка Захарова
(Ленком
). Кроме того, в данной возрастной категории премию «МК» в номинации «лучшая мужская роль» вручат Владимиру Кореневу
за роль Маттиаса Клаузена в постановке «Перед заходом солнца»
(Электротеатр «Станиславский»
) и Александру Калягину
за образ Хлестакова в спектакле «Ревизор. Версия»
(Et Cetera
). За «лучшую женскую роль» отметили Веру Алентову
за Джудит Блисс («Апельсины&Лимоны
», Театр им. Пушкина
). Михаил Ефремов
, как «полумэтр», удостоен награды за лучшую мужскую роль в «Амстердаме»
, поставленном в «Современнике»
. Лучшим спектаклем в данной категории стал «Мастер и Маргарита»
, созданный Сергеем Женовачем
в СТИ
.
Среди «начинающих» отметили в качестве лучшего спектакля постановку Никиты Кобелева «Человек, который принял жену за шляпу»
(Театр им. Маяковского
). В других номинациях призёрами стали: спектакль-импровизация — «Пока наливается пиво» Иосифа Райхельгауза
(«Школа современной пьесы»
); моноспектакль — «Правдивая история Фрекен Бок» Екатерины Дуровой
(Театр на Малой Бронной
); лучший спектакль для подростков — «Переходный возраст»
(Театриум на Серпуховке
); ансамбль — «Наш класс»
(Театр им. Вахтангова) и «Гардения»
(Театр им. Пушкина). Церемония награждения премии состоится в редакции «Московского комсомольца» осенью после открытия нового театрального сезона.
обсуждение >>