Чеховский фестиваль завершится «Стариком и морем» в постановке Анатолия Васильева

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Владимира Этуша признали актёром года

Эндрю Гарфилд вернулся в театр

10 июля

Большой театр перенёс премьеру балета «Нуреев» в постановке Кирилла Серебренникова

Официальная версия ГАБТ – спектакль ещё не готов, дата новой премьеры – май 2018 года.