Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Чеховский фестиваль завершится «Стариком и морем» в постановке Анатолия Васильева

19 июля
2017 год
январь 2017
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
май 2017
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
июнь 2017
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
июль 2017
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Новости театра >>
19 июля 2017
Международный театральный фестиваль имени Чехова в Москве завершится 19 и 20 июля на сцене театра имени Вахтангова мировой премьерой спектакля «Старик и море» по произведению Эрнеста Хемингуэя в постановке знаменитого режиссёра Анатолия Васильева, сообщает пресс-служба смотра.

Анатолий Васильев

Васильев посвятил спектакль 100-летию Юрия Любимова, о чём рассказал ещё на пресс-конференции, предварявшей открытие Чеховского фестиваля: «Что мы хотим: Алла Демидова, Владимир Мартынов и я, да ещё команда художников и техников — все вместе под зонтом Чеховского фестиваля? Благодарности хотим. Памяти хотим. Любви хотим. К этому великому творцу протеста — режиссеру Юрию Любимову. И никакого предательства, и никакого ропота. Ради имени его в год столетнего юбилея собрались мы вместе, чтобы представить публике наш спектакль "Старик и море"».

Творчество Васильева тесно связано с Любимовым. Именно Юрий Петрович в начале 1980-х пригласил его в Театр на Таганке, где он выпустил прогремевший тогда спектакль «Серсо» по пьесе Виктора Славкина. Алла Демидова с конца 1960-х играла все ведущие роли в постановках Любимова. Композитор Владимир Мартынов написал музыку к таким любимовским спектаклям, как «Братья Карамазовы», «Театральный роман», «Хроники», «Сократ/Оракул» и «Маска и душа».

Чеховскому фестивалю, стартовавшему в столице 24 мая, в этом году исполняется 25 лет. В программу, включавшую мировую серию и региональную, вошли 22 постановки разных жанров из 15 стран (Аргентина, Бразилия, Великобритания, Германия, Канада, Китай, Куба, Киргизия, Нидерланды, Россия, США, Франция, Южная Корея и Эстония).
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Филипп Жанти привёз в Москву «Внутренние пейзажи»
Джеймс Тьерре показал москвичам спектакль «Лягушка была права»
Деклан Доннеллан расскажет в Москве шекспировскую «Зимнюю сказку»
Поиск по меткам
Чеховский фестиваль
персоны
Анатолий ВасильевАлла ДемидоваЮрий ЛюбимовВладимир МартыновВиктор СлавкинЭрнест Хемингуэй
театры
Театр им. Евг.ВахтанговаТеатр на Таганке

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Владимир Пантелюк
16 июля ушёл из жизни актёр Владимир Пантелюк.
Владимир Толоконников
15 июля ушёл из жизни актёр Владимир Толоконников.
Сергей Бездушный
12 июля скончался актёр Сергей Бездушный.
Тамара Миансарова
12 июля скончалась певица Тамара Миансарова.

День рождения >>

Ирина Дорошенко
Вахтанг Кикабидзе
Василий Ливанов
Павел Любимцев
Сергей Пиотровский
Максим Разуваев
Евгений Серов
Вера Сотникова
Сергей Чугин
Александр Ширвиндт
Яэль Абекассис
Изабель Джуэлл
Бенедикт Камбербэтч
Джаред Падалеки
Кемпбелл Скотт
Винесса Шоу
Энтони Эдвардс
все родившиеся 19 июля >>

Афиша кино >>

Безумные соседи
комедия
Бельгия, Франция, Швейцария, 2017
Дюнкерк
боевик, военный фильм, драма, триллер
Великобритания, Нидерланды, США, Франция, 2017
Заячья школа
детский фильм, приключения, семейное кино, сказка
Германия, 2017
Овердрайв
боевик, триллер
Франция, 2017
Уедем к чёртовой бабушке!
комедия
Италия, 2014
Ужас Амитивилля: Пробуждение
триллер, фильм ужасов
США, 2016
Чёрная вода
фильм ужасов
Россия, 2015
Блокбастер
криминальный фильм, трагикомедия
Россия, 2017
Жил-был кот
комедия, приключения
Япония, 2016
Берлинский синдром
триллер, экранизация
Австралия, 2017
Выстрел в пустоту
драма, криминальный фильм, триллер
США, 2017
Дикая история
комедия, триллер, фильм ужасов
Аргентина, Испания, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью