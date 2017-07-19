Чеховский фестиваль завершится «Стариком и морем» в постановке Анатолия Васильева

Международный театральный фестиваль имени Чехова
в Москве завершится 19
и 20 июля
на сцене театра имени Вахтангова
мировой премьерой спектакля «Старик и море»
по произведению Эрнеста Хемингуэя
в постановке знаменитого режиссёра Анатолия Васильева
, сообщает пресс-служба смотра.
Васильев
посвятил спектакль 100
-летию Юрия Любимова
, о чём рассказал ещё на пресс-конференции, предварявшей открытие Чеховского фестиваля: «Что мы хотим: Алла Демидова, Владимир Мартынов и я, да ещё команда художников и техников — все вместе под зонтом Чеховского фестиваля? Благодарности хотим. Памяти хотим. Любви хотим. К этому великому творцу протеста — режиссеру Юрию Любимову. И никакого предательства, и никакого ропота. Ради имени его в год столетнего юбилея собрались мы вместе, чтобы представить публике наш спектакль "Старик и море"».
Творчество Васильева тесно связано с Любимовым. Именно Юрий Петрович
в начале 1980-х пригласил его в Театр на Таганке
, где он выпустил прогремевший тогда спектакль «Серсо»
по пьесе Виктора Славкина
. Алла Демидова с конца 1960-х играла все ведущие роли в постановках Любимова. Композитор Владимир Мартынов написал музыку к таким любимовским спектаклям, как «Братья Карамазовы»
, «Театральный роман»
, «Хроники»
, «Сократ/Оракул»
и «Маска и душа»
.
Чеховскому фестивалю, стартовавшему в столице 24 мая
, в этом году исполняется 25
лет. В программу, включавшую мировую серию и региональную, вошли 22 постановки разных жанров из 15 стран (Аргентина, Бразилия, Великобритания, Германия, Канада, Китай, Куба, Киргизия, Нидерланды, Россия, США, Франция, Южная Корея и Эстония).
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