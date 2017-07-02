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В Бахрушинском музее открывается выставка к 100-летию Юрия Любимова

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Новости театра >>
2 июля 2017
В Театральном музее им. Бахрушина пройдёт выставка, приуроченная к 100-летию со дня рождения Юрия Любимова.

Юрий Любимов

В экспозицию под названием «Боровский — Любимов. 30 лет вместе» вошли материалы, рассказывающие о многолетнем сотрудничестве Любимова и художника Давида Боровского в «Таганке» и других театрах. В частности, можно будет увидеть макеты к спектаклям «Гамлет», «Владимир Высоцкий», «Самоубийца», «Шарашка» (театр на Таганке), «Борис Годунов» (Ла Скала), «Пиковая дама» (Карлсруэ, Германия) и «Вишнёвый сад» (Театр Дионисия, Греция), а также эскизы, наброски, страницы записных книжек Боровского. Кроме того, в рамках выставки в экспозиционном пространстве будут проходить просмотры кинокартин и спектаклей, вечера воспоминаний, выступлений артистов, сообщили в музее.

Торжественное открытие выставки состоится сегодня, 2 июля, в Мемориальной мастерской Боровского в день его рождения. Автор — его сын, театральный художник Александр Боровский.

Для широкого зрителя выставка будет доступна с 3 июля по 28 февраля.
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