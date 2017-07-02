В Бахрушинском музее открывается выставка к 100-летию Юрия Любимова

В Театральном музее им. Бахрушина
пройдёт выставка, приуроченная к 100
-летию со дня рождения Юрия Любимова
.
В экспозицию под названием «Боровский — Любимов. 30 лет вместе»
вошли материалы, рассказывающие о многолетнем сотрудничестве Любимова и художника Давида Боровского
в «Таганке»
и других театрах. В частности, можно будет увидеть макеты к спектаклям «Гамлет»
, «Владимир Высоцкий»
, «Самоубийца»
, «Шарашка»
(театр на Таганке), «Борис Годунов»
(Ла Скала
), «Пиковая дама»
(Карлсруэ
, Германия) и «Вишнёвый сад»
(Театр Дионисия
, Греция), а также эскизы, наброски, страницы записных книжек Боровского. Кроме того, в рамках выставки в экспозиционном пространстве будут проходить просмотры кинокартин и спектаклей, вечера воспоминаний, выступлений артистов, сообщили в музее.
Торжественное открытие выставки состоится сегодня, 2 июля
, в Мемориальной мастерской Боровского в день его рождения. Автор — его сын, театральный художник Александр Боровский
.
Для широкого зрителя выставка будет доступна с 3 июля по 28 февраля
.
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