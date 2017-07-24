Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Иван Краско сыграет в «Костюмере»

24 июля
2017 год
январь 2017
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
май 2017
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
июнь 2017
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
июль 2017
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Новости театра >>
24 июля 2017
29 и 30 июля в Театре им. В. Ф. Комиссаржевской состоится премьера спектакля по знаменитой пьесе британского драматурга Рональда Харвуда «Костюмер» в постановке Алексея Утеганова. Главную роль сыграет народный артист РФ Иван Краско, а компанию ему составят Анастасия Мельникова, Елена Симонова, Валентина Панина, Евгений Иванов и другие актёры, сообщает пресс-служба театра.

Иван Краско сыграет в «Костюмере»

Пьеса «Костюмер» — о великом предназначении и служении Театру. О том, как старый и больной актёр, повинуясь своему долгу и репетируя под бомбежкой и взрывами, не может отменить спектакль. О том, что его костюмер, преданный великому актёру и Театру, до последнего момента будет внушать всем надежду, что спектакль состоится… Эта пьеса актуальна для театра имени Комиссаржевской, родившегося под бомбежками в 1942 году.

«Когда я эту пьесу выбирал, когда читал и собирался ставить её в Мариуполе, где сейчас идёт война, никак не мог подумать о совпадениях, которые случатся здесь, в Петербурге. Оказывается, действие пьесы происходит в 1942 году в Британии. В это время здесь была блокада Ленинграда, в это время организовывался этот театр, в это время происходило то, что будем праздновать в октябре (75-летие театра). Герои пьесы жили, играли спектакли во время войны, их бомбили, и они решали — продолжать спектакль или нет. Мне кажется, в этот период и здесь перед актёрами были абсолютно те же самые проблемы. Многое совпадает с нами, нашей историей.
В нашем спектакле есть идея призвания, судьбы, которая ведёт человека сквозь всевозможные сложности, помогает ему с честью преодолеть их и прожить жизнь достойно не только самому, но и других увлечь этим. Это абсолютно совпадает с моей профессией и с тем, как я мыслю свою жизнь. У моих героев есть ощущение призвания, ощущение пути, по которому они идут, и ответственности за тех людей, которые находятся рядом с ними, в их кругу. И надо соответствовать этому призванию, которое на тебя возложила судьба, Бог, кто во что верит.
Наш спектакль — про театр. Про его сложности, его предназначение, про его высокие и низменные вещи. И он как был актуален и современен, когда шла война, так и сейчас — актуален и современен, и война никуда не делась. Всё абсолютно то же самое, ничего не изменилось» — рассказал о своём спектакле режиссёр Алексей Утеганов.

Идея пьесы возникла благодаря тому, что Харвуд в молодости служил костюмером у известного трагика — сэра Дональда Вулфита — главы труппы ShakespeareCompany, где постигал природу театральности во всех её проявлениях, исследуя психологию актёров и людей закулисья. Очевидно, что колоритный герой «Костюмера», премьер гастролирующей труппы сэр Джон списан с натуры. Пьесу неоднократно ставили на театральной сцене. В частности, в Московском Театре им. М.Н.Ермоловой (1988 г.) с великолепными Зиновием Гердтом и Татьяной Щукиной; в БДТ (2002 г.) с Олегом Басилашвили и Яном Цапником — Костюмером; в Орле и Красноярской драме. Кроме того, существуют 2 экранизации: знаменитый «Костюмер» Питера Йейтса с Альбертом Финни и Томом Кортни, а также фильм 2015 года с британскими «иконами» кино сэром Энтони Хопкинсом и сэром Иэном Маккелленом.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Маргарита Бычкова расскажет «Про Любовь»
В Театре имени Комиссаржевской поговорили о божественном и человечном
Поиск по меткам
театральная премьера
персоны
Олег БасилашвилиЗиновий ГердтЕвгений Иванов (III)Питер ЙейтсТом КортниИван КраскоИэн МакКелленАнастасия МельниковаВалентина ПанинаЕлена СимоноваАлексей УтегановАльберт ФинниЭнтони ХопкинсЯн ЦапникТатьяна Щукина
театры
БДТДраматический театр им. В.Ф. КомиссаржевскойКрасноярский драматический театрТеатр имени Ермоловой

фотографии >>
Иван Краско сыграет в «Костюмере» фотографии
Иван Краско сыграет в «Костюмере» фотографии
Иван Краско сыграет в «Костюмере» фотографии
Иван Краско сыграет в «Костюмере» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Виктор Кинах
19 июля ушёл из жизни актёр Виктор Кинах.
Владимир Пантелюк
16 июля ушёл из жизни актёр Владимир Пантелюк.
Владимир Толоконников
15 июля ушёл из жизни актёр Владимир Толоконников.

День рождения >>

Анна Бегунова
Денис Бузин
Геннадий Гарбук
Николай Гриценко
Алексей Гришин
Игорь Ильинский
Ирина Мирошниченко
Анатолий Рудаков (II)
Владимир Чуприков
Роуз Бирн
Даниель Лебрун
Дженнифер Лопес
Анна Пакуин
Крис Сарандон
Тьерри Фремон
Роберт Хэйз
все родившиеся 24 июля >>

Афиша кино >>

Матрица времени
драма, мистика, экранизация
США, 2017
2 pac: Легенда
биография, музыкальный фильм
США, 2017
Взрывная блондинка
триллер, шпионский фильм
США, 2017
Инцидент в Грейсфилде
мистика, фильм ужасов
Канада, США, 2017
Мой ангел
мелодрама
Бельгия, 2016
Роковое искушение
вестерн, драма, экранизация
США, 2017
Стань легендой! Бигфут младший
детский фильм, приключения, фэнтези
Бельгия, Франция, 2017
Дюнкерк
боевик, военный фильм, драма, триллер
Великобритания, Нидерланды, США, Франция, 2017
Уедем к чёртовой бабушке!
комедия
Италия, 2014
Безумные соседи
комедия
Бельгия, Франция, Швейцария, 2017
Заячья школа
детский фильм, приключения, семейное кино, сказка
Германия, 2017
Овердрайв
боевик, триллер
Франция, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью