Иван Краско сыграет в «Костюмере»

29
и 30 июля
в Театре им. В. Ф. Комиссаржевской
состоится премьера спектакля по знаменитой пьесе британского драматурга Рональда Харвуда «Костюмер»
в постановке Алексея Утеганова
. Главную роль сыграет народный артист РФ Иван Краско
, а компанию ему составят Анастасия Мельникова
, Елена Симонова
, Валентина Панина
, Евгений Иванов
и другие актёры, сообщает пресс-служба театра.
Пьеса «Костюмер» — о великом предназначении и служении Театру. О том, как старый и больной актёр, повинуясь своему долгу и репетируя под бомбежкой и взрывами, не может отменить спектакль. О том, что его костюмер, преданный великому актёру и Театру, до последнего момента будет внушать всем надежду, что спектакль состоится… Эта пьеса актуальна для театра имени Комиссаржевской, родившегося под бомбежками в 1942 году.
«Когда я эту пьесу выбирал, когда читал и собирался ставить её в Мариуполе, где сейчас идёт война, никак не мог подумать о совпадениях, которые случатся здесь, в Петербурге. Оказывается, действие пьесы происходит в 1942 году в Британии. В это время здесь была блокада Ленинграда, в это время организовывался этот театр, в это время происходило то, что будем праздновать в октябре (75-летие театра). Герои пьесы жили, играли спектакли во время войны, их бомбили, и они решали — продолжать спектакль или нет. Мне кажется, в этот период и здесь перед актёрами были абсолютно те же самые проблемы. Многое совпадает с нами, нашей историей.
В нашем спектакле есть идея призвания, судьбы, которая ведёт человека сквозь всевозможные сложности, помогает ему с честью преодолеть их и прожить жизнь достойно не только самому, но и других увлечь этим. Это абсолютно совпадает с моей профессией и с тем, как я мыслю свою жизнь. У моих героев есть ощущение призвания, ощущение пути, по которому они идут, и ответственности за тех людей, которые находятся рядом с ними, в их кругу. И надо соответствовать этому призванию, которое на тебя возложила судьба, Бог, кто во что верит.
Наш спектакль — про театр. Про его сложности, его предназначение, про его высокие и низменные вещи. И он как был актуален и современен, когда шла война, так и сейчас — актуален и современен, и война никуда не делась. Всё абсолютно то же самое, ничего не изменилось» —
рассказал о своём спектакле режиссёр Алексей Утеганов.
Идея пьесы возникла благодаря тому, что Харвуд в молодости служил костюмером у известного трагика — сэра Дональда Вулфита
— главы труппы ShakespeareCompany
, где постигал природу театральности во всех её проявлениях, исследуя психологию актёров и людей закулисья. Очевидно, что колоритный герой «Костюмера», премьер гастролирующей труппы сэр Джон списан с натуры. Пьесу неоднократно ставили на театральной сцене. В частности, в Московском Театре им. М.Н.Ермоловой
(1988 г.) с великолепными Зиновием Гердтом
и Татьяной Щукиной
; в БДТ
(2002 г.) с Олегом Басилашвили
и Яном Цапником
— Костюмером; в Орле и Красноярской драме
. Кроме того, существуют 2 экранизации: знаменитый «Костюмер» Питера Йейтса
с Альбертом Финни
и Томом Кортни
, а также фильм 2015 года с британскими «иконами» кино сэром Энтони Хопкинсом
и сэром Иэном Маккелленом
.
обсуждение >>