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Том Стоппард празднует юбилей

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Новости театра >>
3 июля 2017
3 июля британский автор Том Стоппард, драматург, чьи пьесы не поддаются жанровому определению, отмечает 80-летие.

Том Стоппард празднует юбилей

Том Стоппард, урождённый Томаш Штраусслер, родился 3 июля в 1937 году в еврейской семье в Чехословацкой Республике. В начале немецкого вторжения в Чехословакию, родители двухлетнего Тома были вынуждены бежать в Сингапур, а затем в Индию. После гибели отца, отчим перевёз семью Штраусслер в Англию. Отчим Кеннет Стоппард дал мальчику свою фамилию и воспитал его настоящим британцем.

В 17 лет Том Стоппард увлёкся журналистикой и начал сотрудничать с бристольскими газетами. В 60-х амбициозный Том переехал в Лондон и, начал писать для радио, телевидения и работать театральным критиком под псевдонимом Уильям Бут.

В 30 лет Стоппард представил премьеру своей драмы «Розенкранц и Гильденстерн мертвы» на сцене Национального театра, представление стало его дебютом и неожиданно сделало его одним из ведущих британских драматургов. Постановка «Розенкранц и Гильденстерн мертвы» до сих пор идёт на театральных сценах по всему миру. Российским зрителям больше всего полюбилась трилогия Стоппарда «Берег утопии», героями которой стали Белинский, Чаадаев, Герцен, Бакунин, Огарев, Аксаков и другие исторических персонажей.

Том Стоппард писал не только пьесы: среди его работ сценарии к фильмам «Отчаяние», «Трое в лодке, не считая собаки», «Бразилия» с Робертом де Ниро, «Империя солнца» с Джоном Малковичем.

Британский драматург является обладателем премии «Оскар» за сценарий мелодрамы «Влюблённый Шекспир», в 1997 году он был посвящён в рыцари, также является членом Королевского литературного общества и обладателем большого количества других наград.
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Том Стоппард празднует юбилей фотографии
Том Стоппард празднует юбилей фотографии
Том Стоппард празднует юбилей фотографии
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