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Полина Виторган исполнит главную роль в «Ване»

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Новости театра >>
5 июля 2017
Полина Виторган — дочь Максима Виторгана — дебютирует на театральной сцене ролью Сони в спектакле Вагана Сарояна «Ваня» по мотивам классической чеховской пьесы, чья премьера состоится 13 сентября.



Полина Виторган: «Очень интересно разгадывать чеховский текст. Разгадываешь текст, а кажется себя разгадываешь. Идея эта очень любопытная, и я ещё не знаю, что будет и что получится, и никто не знает, потому что у всех это впервые. Это ещё круче, такой у нас - общий шаг в прекрасную неизвестность».

Как сообщает пресс-служба спектакля, проект «Театр вне Театра» перенесёт место действия в историческую квартиру начала XX века на Поварской с оригинальными колоннами и лепниной, где зрители станут не столько свидетелями, сколько участниками драмы в доме Серебрякова.

Елену Андреевну сыграет Мириам Сехон. Роль Ивана Петровича Войницкого поделят между собой Илья Ермолов и Дмитрий Соломыкин. В образе няни Марины предстанет Ольга Кондрашёва, в 69 лет ставшая моделью и завоевавшая огромную известность в этом качестве. А Ольга Науменко сыграет роль Марьи Васильевны.
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Полина ВиторганИлья ЕрмоловОльга НауменкоМириам СехонДмитрий Соломыкин

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Полина Виторган исполнит главную роль в «Ване» фотографии
Полина Виторган исполнит главную роль в «Ване» фотографии
Полина Виторган исполнит главную роль в «Ване» фотографии
Полина Виторган исполнит главную роль в «Ване» фотографии
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