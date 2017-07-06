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В Москва-Сити показывают VR-постановку Максима Диденко «Клетка с попугаями»

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6 июля 2017
С 6 июля на площади Сити в специальном зеркальном кубе можно посмотреть 7-минутную VR-постановку Максима Диденко (спектакли «Чапаев и Пустота», «Цирк») «Клетка с попугаями» - научно-фантастическую притчу, выполненную на стыке театра, кино и городского интертеймента. Зритель оказывается на месте человека, которого собираются отправить на Марс, но прежде ему нужно пройти некоторое психологическое испытание. Одновременно смотреть постановку смогут лишь два человека.

В Москва-Сити показывают VR-постановку Максима Диденко «Клетка с попугаями»

Главную роль в экспериментальном проекте исполнил артист «Гоголь-центра» Риналь МухаметовПритяжение», «Оптимисты»), он сыграл ученого с замашками шоумена, который объясняет герою-зрителю «правила игры». В «кадре» также присутствуют актеры Мастерской Брусникина Василий БуткевичТряпичный союз»), Марина ВасильеваКак меня зовут»), Гладстон Махиб, Игорь Титов, Яна Енжаева и Юрий Межевич. За спиной у персонажа Мухаметова высятся башни Москвы-Сити, в руках он держит клетку с попугаями - образ, подаривший название проекту. Зритель волен крутить головой во все стороны - так он сможет не только проследить за деятельностью всех персонажей, но и всмотреться в окружающую архитектуру. Как и многие VR-проекты, постановка Диденко дает не очень четкое изображение объектов и фигур на среднем плане, но приближающиеся лица с футурологическими девайсами возможно рассмотреть со всей четкостью.

Проект основан на пьесе драматурга Валерия Печейкина «Клетка с попугаями» и затрагивает тему эмпатии - как одного живого существа к другому, так и зрителя - по отношению к персонажам и фикции. Виртуальная реальность позволяет иначе выстраивать отношения между зрителем и любым шоу (будь то спектакль, фильм или игра), символично, что первый VR-проект Диденко интересуется именно этим вопросом. Музыку для «Клетки» написал Иван Кушнир, часто сотрудничающий с режиссером.

«Клетку с попугаями» будут показывать на площади Сити с 6 июля до конца октября, с 11-45 до 22-45. Стоимость билета 450 рублей. Расписание показов.
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В Москва-Сити показывают VR-постановку Максима Диденко «Клетка с попугаями» фотографии
В Москва-Сити показывают VR-постановку Максима Диденко «Клетка с попугаями» фотографии
В Москва-Сити показывают VR-постановку Максима Диденко «Клетка с попугаями» фотографии
В Москва-Сити показывают VR-постановку Максима Диденко «Клетка с попугаями» фотографии
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