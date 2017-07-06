ревью

Зрителей на Марс отправляет Риналь Мухаметов и «брусникинцы»

В Москва-Сити показывают VR-постановку Максима Диденко «Клетка с попугаями»

Юбилей Джанет Ли

Продюсер Ади Шанкар объявил о своём следующем проекте.

«Кредо убийцы» превратится в мультсериал

Джон Сноу и Дейенерис Таргариен станут ближе к зрителям

Режиссёр «Коробки» снимет новый фильм о подростках

Рецензии на фильмы

Чтобы книга стала настоящим бестселлером нужен талант и щепотка мистики.

Слэшер-фестиваль в одном здании

«Эксперимент "Офис"»: Я убью тебя, белый воротничок!

Рецензии на фильмы

Ролики фильмов

«Сказ о Пётре и Февронии»

О добре и зле, любви и верности