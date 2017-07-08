Cirque de Soleil представил в Сочи новое шоу Totem

Театр начинается с вешалки, а экскурсия за кулисы - с костюмерной. Сотрудник мастерской Маргарита Чооду начинает «знакомить» журналистов с нарядами циркачей. Сначала создаётся впечатление, что ты находишься в гримёрке артиста российской эстрады: яркие ткани, стразы, блёстки и прочая роскошь сразу привлекают внимание. Когда глаза привыкают к краскам и бликам, то становятся заметны и реалистичные головы приматов и их же лапы-ботинки, парики из натуральных волос, искусственные цветы (как настоящие) для украшения. В мастерской трудятся несколько женщин из разных стран: дама из Австралии медленно и тщательно пришивает цветы к юбочкам, другая работница - в респираторе окрашивает обувь, чтобы та выглядела, как новенькая. Кажется, что все готовятся к премьере, но до первого шоу в Сочи еще несколько дней - на самом деле, эта кропотливая работа ведётся ежедневно после репетиций и каждого шоу (в некоторые дни их сразу два). Маргарита объясняет, что каждая деталь костюма имеет значение: неудачно отлетевшая бусина во время номера на роликовых коньках может стать причиной травматичного падения. После номера или репетиции костюмы обязательно бережно стирают, затем сушат и проверяют все детали. Если кто-то из цирковой труппы набрал килограмм или полтора, то костюм тут же подгоняют по фигуре. Один из самых трудоёмких и в то же время впечатляющих нарядов шоу - Crystal Man, в котором собрано 4500 зеркальных деталей.Гардероб артистов, конечно же, влетает в копеечку - например, невероятно реалистичная маска гориллы с натуральными волосами стоила 19 тысяч долларов. Напротив гардероба возвышаются несколько внушительных шкафов и большой холодильник. Выдвигающиеся ящики заполнены стратегическим запасом косметики, такое количество этого добра не снилось ни визажистам, ни бьюти-блогерам: ящик с тенями, ящик с помадами, ящик с румянами, ящик средств для снятия макияжа. В холодильнике покоятся отнюдь не вкусности - там хранится более капризная косметика, тональные средства и лаки для ногтей. Любопытно, что артисты сами делают грим: у каждого есть скетч-бук с пошаговой инструкцией с фото. Девушки укладываются в час-полтора, а вот сильный пол первое время тратит на это не мужское занятие около 5 часов. Пиар-служба шоу уточнила, что Totem передвигается в пределах континента на 70 грузовиках, а в Сочи из Японии Цирк прилетел на двух боингах.После экскурсии по костюмерной наш небольшой отряд идет в зрительный зал, где показывают спойлер одного из номеров шоу. Под артистами на трапеции находится мат в виде плота, так как они выступают без страховочного троса. Безопасность циркачей для организаторов на первом месте, но и без «смертельного номера» во время выступления перехватывает дыхание.Для шоу сцену ледового дворца «Большой» поделили между артистами и зрителями: половина арены превратилась в зал, а половина - в кулисы. За кулисами расположены различные снаряды, небольшой уголок с тренажёрами, батут, маты (с утра на них проходят занятия по пилатесу). Участники постановки - 46 артистов из 27 стран мира - активно тренируются в преддверии премьеры, подбадривают друг друга на английском языке и с энтузиазмом отвечают на вопросы журналистов.Посетив экскурсию за кулисы кажется, что ты морально готов к масштабному представлению, организованному на высочайшем уровне. Но уже с первых минут тебя не покидает чувство удивления, смешанное с восторгом. В зале царит атмосфера сказки, которая захватывает абсолютно всех - взрослые смотрят на сцену такими же удивлёнными глазами, как и дети. Фантастические номера, сцена-трансформер, видео и звуковые эффекты, реквизит, костюмы - всё вместе это создаёт ту волшебную магию Cirque de Soleil, которая сделала его известным во всём мире.Шоу продлится в Сочи весь месяц - с 1 по 30 июля, так что у местных жителей и всех отдыхающих появилась прекрасная возможность провести вечер полный новых впечатлений.