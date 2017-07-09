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В Санкт-Петербурге пройдёт фестиваль искусств «Точка доступа»

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Новости театра >>
9 июля 2017
С 20 июля по 6 августа в Санкт-Петербурге стартует фестиваль искусств «Точка доступа».

В Санкт-Петербурге пройдёт фестиваль искусств «Точка доступа»

В рамках события с 26 по 29 июля в концертном зале Дома композиторов будет идти спектакль режиссёра Сергея Чехова «Столкновение с бабочкой» по роману Юрия Арабова, автора сценариев к фильмам Александра Сокурова «Дни затмения», «Фауст» и других. Постановка рассказывает альтернативную историю российских революций, когда Ленин и Николай II становятся союзниками. Только так им удается спасти себя и страну. Арабов обыгрывает реальные исторические факты и создает колоритные образы Троцкого, Сталина, Бухарина и других политиков и революционеров.

29 июля на площадке киностудии «Лендок» актриса и режиссёр Юлия Ауг представит премьеру по двум рассказам из сборника «Икарова железа» Анны Старобинец. Футуристичный спектакль «Злачные пажити» о неоднозначных преимуществах технического прогресса петербургские зрители увидят первыми. Действие происходит в недалеком будущее, когда биотехнологии дарят человеку вторую жизнь, и купить её не сложнее, чем квартиру в ипотеку. Компания Human-Plus готова подобрать для любого желающего подходящее молодое тело. В обществе будущего все покупается и продается, а под маской милосердия скрывается ханжество и расчёт. Показы «Злачных пажитей» на «Точке доступа» пройдут 29 и 30 июля.
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персоны
Юрий АрабовЮлия Ауг

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В Санкт-Петербурге пройдёт фестиваль искусств «Точка доступа» фотографии
В Санкт-Петербурге пройдёт фестиваль искусств «Точка доступа» фотографии
В Санкт-Петербурге пройдёт фестиваль искусств «Точка доступа» фотографии
В Санкт-Петербурге пройдёт фестиваль искусств «Точка доступа» фотографии
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