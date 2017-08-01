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Владимир Сорокин перевёл для Константина Богомолова либретто оратории Генделя

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Новости театра >>
1 августа 2017
Писатель Владимир Сорокин по просьбе известного театрального режиссёра Константина Богомолова написал новый перевод либретто оратории Генделя «Триумф Времени и Правды». Об этом сообщил сам постановщик на своей странице в социальной сети Facebook.

Константин Богомолов

«Как известно, либретто "Триумфа" было написано кардиналом Памфили и являет собой спор между четырьмя абстракциями - il Tempo, il Disinganno, il Piacere e la Belezza. Либретто довольно... тухлое в литературном смысле... в противоположность великой музыке. Так вот. Моя идея нашла полное понимание театра и его руководства, за что я бесконечно благодарен. Потому как. В итоге. Владимир Сорокин написал невероятный текст. Я полагал, что будучи уникальным стилистом, Сорокин прекрасно почувствует соль и суть, я лелеял тайную литературоведческую идею, что Сорокин – новое барокко, барокко 21 века, но я не мог подумать что получу текст абсолютно конгениальный музыке Генделя. Всё не напрасно. Счастлив причастностью. Это уникальный опыт. Будем надеяться и дальше всё будет хорошо» – рассказал о своём новом спектакле Богомолов.

Постановку оратории режиссёр будет осуществлять в следующем сезоне в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко. Премьера запланирована на май 2018 года.

«Триумф Времени и Правды» — это первая оратория немецкого композитора эпохи барокко Георга Фридриха Генделя, написанная им в Италии в 1707 году для своих римских покровителей. Либретто к ней сочинил кардинал Бенедетто Памфили.
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Музыкальный театр Станиславского и Немировича-Данченко

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