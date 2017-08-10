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Кирилл Серебренников получит престижную премию «Новая театральная реальность»

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Новости театра >>
10 августа 2017
Режиссер, художественный руководитель столичного «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников стал лауреатом престижной мировой премии «Новая театральная реальность», об этом на своей странице в Facebook сообщила критик Марина Давыдова.

Кирилл Серебренников получит престижную премию «Новая театральная реальность»

«До него российскими лауреатами этой премии становились Анатолий Васильев (1990) и Андрей Могучий (2000). В жюри премии входят представители всех европейских стран от Германии и Франции до Словакии и Боснии и Герцеговины (по одному человеку от страны; я, как несложно догадаться, от России). Жюри большое, а список номинантов – огромный, и некоторые из режиссеров первого ряда (Корнель Мундруццо, Мило Рау, Гжегош Яжина, Димитрис Папаиоанну...) ждут своей очереди уже много лет. Кирилл был номинирован в этом году впервые. Я, разумеется, произнесла по его поводу свою пламенную речь, но хочу сказать, что с первого раза эту премию обычно никто не получает. Я не помню такого случая», – написала Давыдова.

Однако, по ее словам, за Серебренникова жюри проголосовало единогласно. Кроме того, созданный режиссером «Гоголь-центр» многие члены жюри назвали «самым интересным театральным пространством, созданным за последние годы в Европе».

«Я счастлив. Всех хочу обнять. Конечно, эта высокая награда принадлежит не только мне, но и всем, с кем я работал и работаю в России и в Европе, – всем театрам, где я ставил спектакли, всем друзьям, которые помогали, всем врагам, которые учили. Спасибо всем соавторам, с кем я делал и делаю театр, всем, с кем создавалась «Платформа» и с кем теперь – «Гоголь-центр» – без вас я был бы другой. или меня бы не было», – отреагировал на новость о присуждении ему премии «Новая театральная реальность» Серебренников на своей странице в Facebook.

Церемония награждения состоится в середине декабря в Риме. Давыдова надеется, что Кирилл Серебренников сможет присутствовать на этом событии. Сейчас, как рассказал режиссер в интервью в интервью газете Sueddeutsche Zeitung, он не может выехать за границу, так как правоохранительные органы изъяли у него паспорт.
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Анатолий ВасильевАндрей МогучийКирилл Серебренников
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