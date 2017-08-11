Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Коляда-Театр» обосновался в Москве

11 августа
2017 год
январь 2017
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
май 2017
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
июнь 2017
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
июль 2017
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
август 2017
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Новости театра >>
11 августа 2017
В Москве официально зарегистрирован новый театр режиссёра Николая Коляды, который откроет свои двери для зрителей в сентябре. Об этом драматург сообщил на своей странице в Facebook.

«Коляда-Театр» обосновался в Москве

«Наше новое дело – «Коляда-Театр» в Москве» - медленно, но верно двигается. Вчера были получены юридические документы. Вот, договариваемся с этой площадкой, «Театр Труда», это в самом центре столицы», - написал Коляда.

Режиссёр уточнил, что в новом здании театра зрителям покажут такие спектакли как «Два плюс два», «Ба», «Старая зайчиха». В это же время будут проходить репетиции спектаклей, которые будут выпущены в октябре и ноябре.

Коляда сообщил о намерении открыть в Москве театр в январе, после проведенных в столице гастролей. По результатам прослушиваний в труппу было набрано 38 человек.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
«Коляда-театр» приехал на гастроли в Москву
В Москве появится свой «Коляда-Театр»
персоны
Николай Коляда (II)

фотографии >>
«Коляда-Театр» обосновался в Москве фотографии
«Коляда-Театр» обосновался в Москве фотографии
«Коляда-Театр» обосновался в Москве фотографии
«Коляда-Театр» обосновался в Москве фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Полина Шанина
7 августа трагически погибла актриса Полина Шанина.
Андрей Кошелев
7 августа ушёл из жизни актёр Андрей Кошелев.

День рождения >>

Станислав Белозеров
Сергей Жарков
Елена Коллегова
Дмитрий Комов
Оскар Кучера
Александр Лабуш
Олег Мазуров
Лаура Пицхелаури
Виталий Юшков
Илья Баскин
Патрик Бушите
Ллойд Нолан
Жорж Риго
Кeте Хаак
Крис Хемсворт
Халк Хоган
все родившиеся 11 августа >>

Афиша кино >>

Валериан и город тысячи планет
боевик, научная фантастика, приключения
Франция, 2017
Чудеса в Париже
комедия, мелодрама
Бельгия, Франция, 2016
1+1.Нарушая правила
драма, комедия
Аргентина, 2016
Жених на двоих
комедия, мелодрама
Франция, 2017
Люмьеры!
исторический фильм
Франция, 2016
Проклятие Аннабель 2
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2017
Реверберация
драма, комедия
Россия, 2015
все фильмы в прокате >>

ревью

"Про рок"
Ролики фильмов

"Про рок"

Режиссёр, мечтавший стать рок-звездой, вместе с легендами рока выбрал три молодые группы, чтобы снять портрет нового поколения.