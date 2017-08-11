«Коляда-Театр» обосновался в Москве

В Москве официально зарегистрирован новый театр режиссёра Николая Коляды
, который откроет свои двери для зрителей в сентябре. Об этом драматург сообщил на своей странице в Facebook.
«Наше новое дело – «Коляда-Театр» в Москве» - медленно, но верно двигается. Вчера были получены юридические документы. Вот, договариваемся с этой площадкой, «Театр Труда», это в самом центре столицы»
, - написал Коляда.
Режиссёр уточнил, что в новом здании театра зрителям покажут такие спектакли как «Два плюс два», «Ба», «Старая зайчиха». В это же время будут проходить репетиции спектаклей, которые будут выпущены в октябре и ноябре.
Коляда сообщил о намерении открыть в Москве театр в январе, после проведенных в столице гастролей. По результатам прослушиваний в труппу было набрано 38 человек.
обсуждение >>