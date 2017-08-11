Мастерская Дмитрия Брусникина выпустит серию спектаклей к 100-летию революции

Максим Диденко
совестно с Мастерской Дмитрия Брусникина
выпускают к 100-летию революции и в рамках выставки «Любимов и время» спектакль-посвящение «10 дней, которые потрясли мир. 2017». Об этом продюсер Светлана Доля
написала на своей странице в Facebook.
Зрителей ждёт ровно 10 спектаклей, которые пройдут с 29 сентября по 8 октября. «Судя по репетициям, это будет именно что потрясение»
, - написала Доля в социальной сети. Продажа билетов на серию спектаклей начнётся с понедельника, 14 августа.
Мастерская Дмитрия Брусникина - театр, который родился на базе курса в Школе-студии МХАТ (выпуск 2015 года). Ключевая особенность театра – отсутствие одной художественной идеи, диктата одного режиссёра, открытость к разным направлениям в искусстве, работа с разными художниками.
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