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Мастерская Дмитрия Брусникина выпустит серию спектаклей к 100-летию революции

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11 августа 2017
Максим Диденко совестно с Мастерской Дмитрия Брусникина выпускают к 100-летию революции и в рамках выставки «Любимов и время» спектакль-посвящение «10 дней, которые потрясли мир. 2017». Об этом продюсер Светлана Доля написала на своей странице в Facebook.

Мастерская Дмитрия Брусникина выпустит серию спектаклей к 100-летию революции

Зрителей ждёт ровно 10 спектаклей, которые пройдут с 29 сентября по 8 октября. «Судя по репетициям, это будет именно что потрясение», - написала Доля в социальной сети. Продажа билетов на серию спектаклей начнётся с понедельника, 14 августа.

Мастерская Дмитрия Брусникина - театр, который родился на базе курса в Школе-студии МХАТ (выпуск 2015 года). Ключевая особенность театра – отсутствие одной художественной идеи, диктата одного режиссёра, открытость к разным направлениям в искусстве, работа с разными художниками.
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Мастерская Дмитрия Брусникина выпустит серию спектаклей к 100-летию революции фотографии
Мастерская Дмитрия Брусникина выпустит серию спектаклей к 100-летию революции фотографии
Мастерская Дмитрия Брусникина выпустит серию спектаклей к 100-летию революции фотографии
Мастерская Дмитрия Брусникина выпустит серию спектаклей к 100-летию революции фотографии
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