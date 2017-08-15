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Юрий Томошевский расскажет про «Опасные гастроли Высоцкого и Шемякина в весёлом городе Париже»

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Новости театра >>
15 августа 2017
Юбилейный ХV сезон в Театральном зале ММДМ откроется двумя московскими премьерами, сообщает пресс-служба Дома музыки.

Шемякин и Высоцкий
фото: Пресс-служба Дома музыки

Свои спектакли на суд столичных зрителей представит известный петербургский режиссёр, основатель «Приюта комедианта» Юрий Томошевский, которого театральные критики называют «поэтом театра».

20 сентября будет показана экспериментальная биографическая постановка «Опасные гастроли Высоцкого и Шемякина в весёлом городе Париже». В основе концерта-спектакля – книга воспоминаний художника Михаила Шемякина «Две судьбы», повествующая о периоде знакомства и дружбы автора с Владимиром Высоцким. Во втором отделении постановки Шемякин сам выйдет на сцену для живого диалога с публикой. В этот вечер прозвучат известные песни Владимира Высоцкого.

21 сентября молодые актёры драматической труппы Томошевского представят спектакль по сказке для взрослых Леонида Филатова «Про Федота-стрельца, удалого молодца».
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театральная премьера
персоны
Владимир ВысоцкийЮрий ТомошевскийЛеонид Филатов

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Юрий Томошевский расскажет про «Опасные гастроли Высоцкого и Шемякина в весёлом городе Париже» фотографии
Юрий Томошевский расскажет про «Опасные гастроли Высоцкого и Шемякина в весёлом городе Париже» фотографии
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