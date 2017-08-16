Умерла старейшая актриса МХТ имени Чехова Кира Головко

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Юрий Томошевский расскажет про «Опасные гастроли Высоцкого и Шемякина в весёлом городе Париже»

10 августа

Кирилл Серебренников получит престижную премию «Новая театральная реальность»

Награждение состоится в декабре в Риме – театральное сообщество надеется, что режиссер сможет присутствовать на церемонии.