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Умерла старейшая актриса МХТ имени Чехова Кира Головко

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Новости театра >>
16 августа 2017
В ночь с 15 на 16 августа скончалась на сотом году жизни старейшая актриса МХТ имени Чехова, народная артистка РСФСР Кира Николаевна Головко, сообщает пресс-служба театра.

Умерла старейшая актриса МХТ имени Чехова Кира Головко
фото: Сергей Пятаков

Согласно информации РИА Новости, прощание с Кирой Николаевной состоится 18 августа в Портретном фойе Художественного театра, а похороны – на Новодевичьем кладбище, она будет похоронена рядом с мужем.

Кира Головко родилась в городе Ессентуки 11 марта 1919 года. В 1938-м поступила на работу во вспомогательный состав труппы Московского художественного театра и работала в театре около 80 лет с небольшим перерывом. Она была задействована в таких спектаклях, как «Синяя птица», «На дне», «Лес» и многих других, играла в кино, а также преподавала в Школе-студии МХАТ, воспитав таких артистов, как Марина Голуб, Игорь Золотовицкий, Владимир Машков, Евгений Киндинов, Борис Невзоров, Николай Караченцов, Алексей Гуськов, Михаил Ефремов.

Актриса не только играла на театральной сцене, но и снималась в кино. На её счету роли в фильмах «Глинка», «Софья Перовская», «Первоклассница», «Председатель», «Цветы запоздалые», «Война и мир», «День за днём», «И был вечер, и было утро», «Верой и правдой», «Борис Годунов», «На всю оставшуюся жизнь», «Артистка» и других.
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МХТ им. А.Чехова

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Умерла старейшая актриса МХТ имени Чехова Кира Головко фотографии
Умерла старейшая актриса МХТ имени Чехова Кира Головко фотографии
Умерла старейшая актриса МХТ имени Чехова Кира Головко фотографии
Умерла старейшая актриса МХТ имени Чехова Кира Головко фотографии
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