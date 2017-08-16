Умерла старейшая актриса МХТ имени Чехова Кира Головко

В ночь с 15
на 16 августа
скончалась на сотом году жизни старейшая актриса МХТ имени Чехова
, народная артистка РСФСР Кира Николаевна Головко
, сообщает пресс-служба театра.
фото: Сергей Пятаков
Согласно информации РИА Новости, прощание с Кирой Николаевной состоится 18 августа
в Портретном фойе Художественного театра, а похороны – на Новодевичьем кладбище, она будет похоронена рядом с мужем.
Кира Головко родилась в городе Ессентуки 11 марта 1919
года. В 1938
-м поступила на работу во вспомогательный состав труппы Московского художественного театра и работала в театре около 80
лет с небольшим перерывом. Она была задействована в таких спектаклях, как «Синяя птица»
, «На дне»
, «Лес»
и многих других, играла в кино, а также преподавала в Школе-студии МХАТ, воспитав таких артистов, как Марина Голуб
, Игорь Золотовицкий
, Владимир Машков
, Евгений Киндинов
, Борис Невзоров
, Николай Караченцов
, Алексей Гуськов
, Михаил Ефремов
.
Актриса не только играла на театральной сцене, но и снималась в кино. На её счету роли в фильмах «Глинка»
, «Софья Перовская»
, «Первоклассница»
, «Председатель»
, «Цветы запоздалые»
, «Война и мир»
, «День за днём»
, «И был вечер, и было утро»
, «Верой и правдой»
, «Борис Годунов»
, «На всю оставшуюся жизнь»
, «Артистка»
и других.
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