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«Чудики» возвращаются в столицу

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Новости театра >>
19 августа 2017
7 сентября на новую для спектакля сцену Московского Международного Дома Музыки вернётся новый сезон спектакля «Чудики» по мотивам рассказов Василия Шукшина с Фёдором Добронравовым в главной роли, сообщает пресс-служба постановки.

«Чудики» возвращаются в столицу

В основе «Чудиков» девять рассказов Шукшина — девять ролей Добронравова. В первом действии зрителям представят сценическое переложение рассказов «Чередниченко и цирк», «Космос, нервная система и шмат сала», «Экзамен», «Микроскоп» и «Миль пардон, мадам», во втором – рассказы «Верую!», «Приезжий», «Непротивленец Макар Жеребцов» и «Коленчатые валы».

Компанию Добронравову в постановке составят Ольга Лерман, Иван Добронравов, Александр Чернявский и Наталья Рыжих.

Режиссёром-постановщиком спектакля выступил Александр Назаров, продюсером является Екатерина Сарычева, за сценографию отвечает Илария Никоненко, а за костюмы – Лада Шведова.
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персоны
Иван ДобронравовФёдор ДобронравовОльга ЛерманАлександр Назаров (II)Наталья РыжихАлександр Чернявский (II)Василий Шукшин

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«Чудики» возвращаются в столицу фотографии
«Чудики» возвращаются в столицу фотографии
«Чудики» возвращаются в столицу фотографии
«Чудики» возвращаются в столицу фотографии
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