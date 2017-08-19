«Чудики» возвращаются в столицу

7 сентября
на новую для спектакля сцену Московского Международного Дома Музыки
вернётся новый сезон спектакля «Чудики»
по мотивам рассказов Василия Шукшина
с Фёдором Добронравовым
в главной роли, сообщает пресс-служба постановки.
В основе «Чудиков» девять рассказов Шукшина — девять ролей Добронравова. В первом действии зрителям представят сценическое переложение рассказов «Чередниченко и цирк»
, «Космос, нервная система и шмат сала»
, «Экзамен»
, «Микроскоп»
и «Миль пардон, мадам»
, во втором – рассказы «Верую!»
, «Приезжий»
, «Непротивленец Макар Жеребцов»
и «Коленчатые валы»
.
Компанию Добронравову в постановке составят Ольга Лерман
, Иван Добронравов
, Александр Чернявский
и Наталья Рыжих
.
Режиссёром-постановщиком спектакля выступил Александр Назаров
, продюсером является Екатерина Сарычева
, за сценографию отвечает Илария Никоненко
, а за костюмы – Лада Шведова
.
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