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Александру Вампилову исполнилось бы 80 лет

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19 августа 2017
Сегодня, 19 августа, исполняется 80 лет со дня рождения знаменитого советского писателя, драматурга и сценариста Александра Вампилова, автора «Утиной охоты» и «Старшего сына».

Александру Вампилову исполнилось бы 80 лет

Александр Валентинович Вампилов родился 19 августа 1937 года в сибирском селе Кутулик (Иркутская область) в семье учителя. По окончании средней школы, будущий драматург поступает на филологический факультет Иркутского университета, где начинает серьёзно думать о литературном творчестве. В 1958-м в университетской газете под псевдонимом А. Санин был впервые опубликован рассказ «Стечение обстоятельств» (позднее давший название и его первому сборнику рассказов, вышедшему в Иркутске в 1961-м). После окончания университета работал в иркутской газете «Советская молодёжь» корреспондентом. Здесь публиковал свои очерки и рассказы.

В 1963-1965 годах Вампилов учится в Москве на Высших литературных курсах при Литературном институте им. Горького. В этот период сблизился со многими столичными литераторами и режиссёрами (Александром Твардовским, Виктором Розовым, Олегом Ефремовым, Георгием Товстоноговым и другими). После возвращения в Иркутск в альманахах «Ангара» и «Сибирь» увидели свет все его драматургические произведения: «Старший сын», «Прощание в июне», «Утиная охота», «Прошлым летом в Чулимске», а также одноактные пьесы «Двадцать минут с ангелом» и «История с метранпажем», позднее объединённые под общим названием «Провинциальные анекдоты». Все пьесы были неоднократно поставлены и не сходят с театральной сцены до сих пор. Существуют также киноадаптации его произведений («Старший сын», «Отпуск в сентябре», «Валентина», «Райские кущи», «Прошлым летом в Чулимске», «Двадцать минут с ангелом» и другие).

17 августа 1972 года Вампилов трагически погиб, утонув в озере Байкал. Похоронен в Иркутске на Радищевском кладбище. В настоящий момент о драматурге снимают фильм «Облепиховое лето» с Андреем Мерзликиным в главной роли.
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