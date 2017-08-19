Александру Вампилову исполнилось бы 80 лет

Сегодня, 19 августа
, исполняется 80
лет со дня рождения знаменитого советского писателя, драматурга и сценариста Александра Вампилова
, автора «Утиной охоты»
и «Старшего сына»
.
Александр Валентинович Вампилов
родился 19 августа 1937
года в сибирском селе Кутулик (Иркутская область) в семье учителя. По окончании средней школы, будущий драматург поступает на филологический факультет Иркутского университета, где начинает серьёзно думать о литературном творчестве. В 1958-м в университетской газете под псевдонимом А. Санин
был впервые опубликован рассказ «Стечение обстоятельств»
(позднее давший название и его первому сборнику рассказов, вышедшему в Иркутске в 1961-м). После окончания университета работал в иркутской газете «Советская молодёжь» корреспондентом. Здесь публиковал свои очерки и рассказы.
В 1963-1965 годах Вампилов учится в Москве на Высших литературных курсах при Литературном институте им. Горького. В этот период сблизился со многими столичными литераторами и режиссёрами (Александром Твардовским
, Виктором Розовым
, Олегом Ефремовым
, Георгием Товстоноговым
и другими). После возвращения в Иркутск в альманахах «Ангара» и «Сибирь» увидели свет все его драматургические произведения: «Старший сын», «Прощание в июне»
, «Утиная охота»
, «Прошлым летом в Чулимске»
, а также одноактные пьесы «Двадцать минут с ангелом»
и «История с метранпажем»
, позднее объединённые под общим названием «Провинциальные анекдоты»
. Все пьесы были неоднократно поставлены и не сходят с театральной сцены до сих пор. Существуют также киноадаптации его произведений («Старший сын»
, «Отпуск в сентябре»
, «Валентина»
, «Райские кущи»
, «Прошлым летом в Чулимске»
, «Двадцать минут с ангелом»
и другие).
17 августа 1972
года Вампилов трагически погиб, утонув в озере Байкал. Похоронен в Иркутске на Радищевском кладбище. В настоящий момент о драматурге снимают фильм «Облепиховое лето»
с Андреем Мерзликиным
в главной роли.
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