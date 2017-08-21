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Александр Соколовский надел костюм Эраста Фандорина

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Новости театра >>
21 августа 2017
23 и 24 сентября на сцене Московского Губернского театра состоится премьера спектакля Татьяны Вдовиченко «Приключения Фандорина», основанного на романе Бориса Акунина «Левиафан», сообщает пресс-служба театра.

Александр Соколовский надел костюм Эраста Фандорина
фото: Ксения Угольникова

Третья книга из знаменитой серии исторических детективов о Фандорине повествует о том, как после событий, пережитых на Русско-турецкой войне, Эраст Петрович отплывает на судне «Левиафан» в Японию, куда он направлен на службу в качестве секретаря посольства Российской империи. Во время морского путешествия Фандорин снова становится участником детективной истории. На днях в Париже совершено убийство лорда Литтлби и его семьи. В руке убитого обнаружен значок в виде золотого кита, по всей вероятности сорванный с убийцы. Это эмблема корабля «Левиафан», которая была вручена вместе с билетом всем пассажирам первого класса. Но кто из них мог совершить такое страшное преступление? Начинается расследование, подозрение падает на пять человек, у которых отсутствует золотой кит. Среди них оказывается и Эраст Фандорин...

Костюм Фандорина примерили на себя актёры МГТ Антон Соколов и Александр Соколовский, на роль сыщика Гоша приглашены Леонид Громов и Владимир Стержаков, а в образе Ренаты Клебер предстанут Зоя Бербер и Анна Снаткина.

«Наш театр пробует самые разные жанры и направления. В нашем репертуаре есть музыкальные спектакли, например, «Высоцкий. Рождение легенды», есть фантасмагория «Сон разума» по гоголевским «Запискам сумасшедшего», есть пластический спектакль Сергея Землянского «Калигула». Мы раньше никогда не пробовали работать в жанре пластической драмы, и это был интересный, замечательный эксперимент. Сейчас мы пробуем себя в новом жанре, – жанре детектива. Насколько это будет успешно, судить зрителю, но интерес к этой постановке уже сейчас очень велик. Конечно, это, прежде всего, интерес к материалу: Бориса Акунина очень любят как автора, и созданный им образ Фандорина любим и в рекламе не нуждается. Насколько возможно детектив Акунина переложить на сценический язык – покажет время. Мы взяли за основу роман «Левиафан», но для нас было важно связать его с историей, описанной в романе «Азазель». Потому что трагедия, которая произошла с героем в конце той истории, гибель его невесты, – это тот самый отпечаток, с которым он живёт потом долгие годы. Он не может забыть Лизу. Поэтому образ девушки, погибшей невесты, присутствует в нашем спектакле. И борьба со злом, начавшаяся в «Азазели», для Фадорина продолжается» – рассказал о постановке её художественный руководитель Сергей Безруков.
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Александр Соколовский надел костюм Эраста Фандорина фотографии
Александр Соколовский надел костюм Эраста Фандорина фотографии
Александр Соколовский надел костюм Эраста Фандорина фотографии
Александр Соколовский надел костюм Эраста Фандорина фотографии
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