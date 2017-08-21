Игорь Ясулович, Алёна Бабенко и Олег Долин прочитали стихи поэтов трёх эпох

19 августа
в столичном Музее современного искусства «Гараж» прошёл поэтический вечер «Тектонические сдвиги»
при поддержке Благотворительного фонда Алишера Усманова
«Искусство, наука и спорт».
В декорациях современного конструктивизма модной культурной площадки Москвы прозвучала поэзия прошлого - 60-80 гг, 90-х и сегодняшнего дня в исполнении мэтров театра и кино и молодых актёров. Громко и настойчиво, прозвучали стихи Андрея Вознесенского
, Евгения Евтушенко
и Роберта Рождественского
; продолжился вечер чтением стихов поэтов перестройки и молодых авторов эпохи нулевых. «Тектонические сдвиги» продолжили начатый Фондом «Искусство, наука и спорт» поэтическим вечером-посвящением Белле Ахмадулиной «Таинственной лестницы взлёт»
цикл встреч, посвящённых отечественной поэзии.
В вечере, поставленном Павлом Сеплярским
, приняли участие Игорь Ясулович
, Алёна Бабенко
, Сергей Аронин
, Таисия Вилкова
, Олег Долин
, Сергей Друзьяк
, Ксения Зуева
, Максим Керин
, Софья Лебедева
и Алексей Маслодудов
.
Кроме того, на вечере прозвучали стихи Булата Окуджавы
, Иосифа Бродского
, а также Данилы Давыдова
, Егора Летова
, Бориса Рыжего
, Сергея Аронина, Сергея Друзьяка, Юнны Мориц
и Новеллы Матвеевой
.
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