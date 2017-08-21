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Игорь Ясулович, Алёна Бабенко и Олег Долин прочитали стихи поэтов трёх эпох

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Новости театра >>
21 августа 2017
19 августа в столичном Музее современного искусства «Гараж» прошёл поэтический вечер «Тектонические сдвиги» при поддержке Благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт».

Игорь Ясулович, Алёна Бабенко и Олег Долин прочитали стихи поэтов трёх эпох

В декорациях современного конструктивизма модной культурной площадки Москвы прозвучала поэзия прошлого - 60-80 гг, 90-х и сегодняшнего дня в исполнении мэтров театра и кино и молодых актёров. Громко и настойчиво, прозвучали стихи Андрея Вознесенского, Евгения Евтушенко и Роберта Рождественского; продолжился вечер чтением стихов поэтов перестройки и молодых авторов эпохи нулевых. «Тектонические сдвиги» продолжили начатый Фондом «Искусство, наука и спорт» поэтическим вечером-посвящением Белле Ахмадулиной «Таинственной лестницы взлёт» цикл встреч, посвящённых отечественной поэзии.

В вечере, поставленном Павлом Сеплярским, приняли участие Игорь Ясулович, Алёна Бабенко, Сергей Аронин, Таисия Вилкова, Олег Долин, Сергей Друзьяк, Ксения Зуева, Максим Керин, Софья Лебедева и Алексей Маслодудов.

Кроме того, на вечере прозвучали стихи Булата Окуджавы, Иосифа Бродского, а также Данилы Давыдова, Егора Летова, Бориса Рыжего, Сергея Аронина, Сергея Друзьяка, Юнны Мориц и Новеллы Матвеевой.
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персоны
Сергей АронинБелла АхмадулинаАлёна БабенкоТаисия ВилковаАндрей ВознесенскийОлег ДолинСергей ДрузьякЕвгений ЕвтушенкоКсения ЗуеваМаксим КеринСофья Лебедева (II)Алексей МаслодудовНовелла МатвееваЮнна МорицБулат ОкуджаваРоберт РождественскийАлишер УсмановИгорь Ясулович

фотографии >>
Игорь Ясулович, Алёна Бабенко и Олег Долин прочитали стихи поэтов трёх эпох фотографии
Игорь Ясулович, Алёна Бабенко и Олег Долин прочитали стихи поэтов трёх эпох фотографии
Игорь Ясулович, Алёна Бабенко и Олег Долин прочитали стихи поэтов трёх эпох фотографии
Игорь Ясулович, Алёна Бабенко и Олег Долин прочитали стихи поэтов трёх эпох фотографии
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