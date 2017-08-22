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Киносоюз потребовал от власти «хотя бы здравого смысла» в отношении Серебренникова

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22 августа 2017
Киносоюз России в лице Алексея Попогребского, Виталия Манского, Марины Разбежкиной, Владимира и Александра Котта, Евгения Гиндилиса и Олега Березина выразил решительный протест против задержания Кирилла Серебренникова.

Киносоюз потребовал от власти «хотя бы здравого смысла» в отношении Серебренникова

«Эти действия наносят удар по культуре как основе общественных отношений в государстве. Этими действиями, совершёнными вдобавок с особой демонстративностью, отменяется хрупкий баланс общественного договора интеллигенции и власти. Эти действия подрывают нашу веру в возможность диалога. Мы требуем от власти если не мудрости, то хотя бы здравого смысла!» – говорится в сообщении, опубликованном на сайте Киносоюза.

Коллегу по цеху поддержал также председатель СТД РФ Александр Калягин. Он обратился в Следственный Комитет с личным поручительством в связи с его задержанием. Худрук театра Et Cetera уверен, что эта мера по отношению к Серебренникову не оправдана, и не сомневается в том, что режиссёр не будет скрываться от следствия, будет в назначенный срок являться по вызовам следователя и суда и не станет препятствовать производству по уголовному делу. А художественный руководитель Театра.doc Елена Гремина призвала всех коллег «протестовать, громко, солидарно, мощно». По словам Греминой, на месте Серебренникова может оказаться любой из театральных деятелей: «Плевки в лицо деятелей театра, один за другим. На месте Кирилла может быть любой из вас. Думаете, пронесёт, если вы будете очень хорошими? Не пронесёт».

Художественный руководитель московского театра «Гоголь-центр» Кирилл Серебренников был задержан Главным управлением по расследованию особо важных дел СК России сегодня в Санкт-Петербурге во время съёмок фильма «Лето» по подозрению в организации хищения не менее 68 миллионов рублей, выделенных в 2011-2014 годах на реализацию проекта «Платформа». Съёмки картины приостановлены, а режиссёру, как сообщает пресс-служба Следственного комитета, предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.

Суд по делу Серебренникова состоится завтра. Об этом сообщил в Фейсбуке друг режиссёра, журналист Роман Супер: «Завтра — 23 августа в 12:00 — приходите к Басманному суду, если вам важен и дорог Кирилл Серебренников (будут объявлены меры пресечения). Москва, улица Каланчёвская, дом 11».
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персоны
Евгений ГиндилисЕлена ГреминаАлександр КалягинАлександр КоттВладимир КоттВиталий МанскийАлексей ПопогребскийМарина РазбежкинаКирилл Серебренников
театры
Гоголь-центрТеатр.doc«Et cetera»

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