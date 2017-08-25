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Умер Владимир Василёв

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Новости театра >>
25 августа 2017
23 августа поздно вечером умер выдающийся хореограф, главный балетмейстер Театра классического балета Н. Касаткиной и В. Василёва, народный артист России, лауреат Государственной премии СССР Владимир Юдич Василёв. Прощание с Владимиром Юдичем состоится в субботу, 26 августа, в 11 часов в Атриуме Государственного академического Большого театра России. Похороны пройдут на Зеленковском кладбище в Истринском районе, сообщает пресс-служба его родного театра.

Умер Владимир Василёв

Владимир Юдич Василёв родился 8 февраля 1931 года в Москве. По завершении обучения в хореографическом училище при Большом театре в 1949-м стал артистом Большого театра, где занимался в классе Асафа Мессерера. Проработав в труппе двадцать сезонов, он станцевал около двадцати партий. Также он поступил на актёрский факультет ГИТИСа, который окончил в 1953-м с дипломом актёра кино и драмы. Окончил и курс молодых сочинителей у Николая Каретникова при Союзе композиторов.

Постепенно начал ставить концертные номера для солистов Большого театра, а затем и сочинять целые балеты. В это время у него сложился творческий союз с солисткой Большого театра Наталией Касаткиной, которая вскоре стала его женой. Вместе ставили на сцене Большого театра. В 1970 году, завершив исполнительскую карьеру, приступил к постановке балета Андрея Петрова «Сотворение мира», который был создан в 1971 году в Ленинградском театре оперы и балета имени С. М. Кирова.

О Касаткиной и Василёве заговорили как о балетмейстерах-новаторах, к хореографам пришла широкая известность. В 1977 году им было передано руководство Концертным ансамблем СССР «Классический балет». С тех пор они бессменно возглавляли этот проект, который в 1992 году стал называться Государственный академический театр классического балета под руководством Н. Касаткиной и В. Василёва. Совместно с Касаткиной Василёв являлся автором и постановщиком более двадцати балетов и трёх опер, ряда фильмов-балетов, а также постановок для звёзд отечественного балета; новых редакций классических балетов.
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Владимир ВасилёвНиколай КаретниковНаталия КасаткинаАсаф МессерерАндрей Петров (II)
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Большой театрМариинский театрТеатр классического балета Н. Касаткиной и В. Василёва

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