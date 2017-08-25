В октябре МДМ посетит «Привидение»

фото: Пресс-служба театральной компании «Стейдж Энтертейнмент»
Зрителям представят один из самых пронзительных и красивых мюзиклов современности, который очарует драматичным захватывающим сюжетом; уникальными спецэффектами, создающими иллюзию присутствия между двумя мирами; потрясающими хитами Дейва Стюарта и Глена Балларда. Также в спектакле прозвучит композиция Unchained Melody, занесённая в Книгу рекордов Гиннеса как песня с наибольшим числом кавер-версий. Всего известно не менее 500 вариантов её исполнения на более чем ста языках мира, а среди самых популярных исполнителей песни – Рой Орбисон и Элвис Пресли.
По словам главы театральной компании «Стейдж Энтертейнмент», продюсера Дмитрия Богачёва, «Привидение» представляет собой «трогательную и жизнеутверждающую историю о любви, способную преодолеть любые преграды – даже смерть. И, возможно, современному зрителю стоит лишний раз напомнить о том, что нет ничего важнее искренних чувств и веры в любимого человека». В образах влюблённых друг в друга Молли и Сэма предстанут Галина Безрук и Павел Лёвкин. Роль Карла, друга и партнёра Сэма, ведущего двойную жизнь, досталась Станиславу Беляеву. Кроме того, в постановке заняты Александр Суханов, Юлия Ива, Игорь Портной и другие артисты.
Мировая премьера постановки состоялась в Manchester Opera House 28 марта 2011 года, а 19 июля 2011 года мюзикл был представлен в лондонском театре Piccadilly Theatre в Вест-Энде. Бродвейский прокат постановки начался 15 марта в театре Лант-Фонтэнн с официальной премьерой 28 марта. За всю историю проката мюзикл собрал множество театральных премий и номинаций, включая Tony и Laurence Olivier Award.
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