Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Алина Покровская, Ольга Богданова и Лариса Голубкина сыграют в одном спектакле

26 августа
2017 год
январь 2017
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
май 2017
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
июнь 2017
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
июль 2017
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
август 2017
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Новости театра >>
26 августа 2017
20 и 21 сентября на большой сцене Центрального академического театра Российской Армии состоится премьера лирической комедии «Юг/Север» в постановке Гарольда Стрелкова по пьесе Юлии Тупикиной. Согласно пресс-службе ЦАТРА, премьера уникальна тем, что в ней впервые за 33 года работы в одном театре на одной сцене встретятся три ведущие народные актрисы Театра Армии – Алина Покровская, Ольга Богданова и Лариса Голубкина.

Алина Покровская, Ольга Богданова и Лариса Голубкина сыграют в одном спектакле
фото: Пресс-служба Театра Российской Армии

«Юг/Север» станет первой премьерой нового 88-го театрального сезона Театра Российской Армии. Пьеса, созданная Тупикиной по заказу данного театра, примечательна тем, что была написана для и «под» ведущих актрис ЦАТРА, народных артисток России Ларисы Голубкиной, Ольги Богдановой и Алины Покровской, с учётом их характеров и актёрских индивидуальностей. Об особенностях работы над пьесой и сотрудничестве с актрисами рассказала Юлия Тупикина: «Задача создать пьесу под конкретных актрис - довольно непростая, учитывая, что все они звёзды, им довелось участвовать в лучших спектаклях по лучшим драматургическим произведениям, и удивить их трудно. Тем более рискованно предлагать им современный текст о сегодняшнем дне, написанный в современной, непривычной форме. Общаясь с каждой из них, я впитывала их истории, их язык, энергию, именно поэтому персонажи получились яркие, молодые, наполненные жизнью. Я надеюсь, что всё сложится хорошо, и спектакль получится живым, остросовременным, глубоким и вдохновляющим зрителя».

Весь двадцатый век, значимые события для нашей страны отразились в судьбах обычных людей и стали частью спектакля, но в то же время история эта – по-настоящему современная, про Москву 2017 года. Противостояние чиновников и малого бизнеса, женщин и мужчин, прошлого и настоящего, логики и интуиции, мысли и действия – всё это и многое другое вошло в спектакль.

«Пьеса создана на основе реальных характеров, судеб звёзд Театра Армии и рассказывает о современной Москве. Сохранение ткани живой жизни в рамках театрального действия, пожалуй, главная цель моей постановки. Хочется дать возможность актрисам говорить со зрителем живым языком личного опыта. Взгляд Театра на современную жизнь столицы станет фактурой, средой спектакля. И конечно тема свободы человека в современном мире, его внутренней свободы. Как научиться не мешать другому человеку жить, поступать, как не ломать под себя его жизнь и планы; как не мешать жить друг другу» – рассказал об идее спектакля известный театральный режиссёр Гарольд Стрелков, дебютирующий данной постановкой на сцене Театра Российской Армии.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
87-й сезон Театра Российской Армии откроется спектаклем «Царь Фёдор Иоаннович»
Поиск по меткам
театральная премьера
персоны
Ольга БогдановаЛариса ГолубкинаАлина ПокровскаяГарольд Стрелков
театры
Театр Армии

фотографии >>
Алина Покровская, Ольга Богданова и Лариса Голубкина сыграют в одном спектакле фотографии
Алина Покровская, Ольга Богданова и Лариса Голубкина сыграют в одном спектакле фотографии
Алина Покровская, Ольга Богданова и Лариса Голубкина сыграют в одном спектакле фотографии
Алина Покровская, Ольга Богданова и Лариса Голубкина сыграют в одном спектакле фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Владимир Василёв
24 августа ушёл из жизни балетмейстер Владимир Василёв.
Анатолий Хаустов
21 августа ушёл из жизни актёр Анатолий Хаустов.
Зоя Степанова
21 августа ушла из жизни актриса Зоя Степанова.
Валерий Исаков
19 августа ушёл из жизни режиссёр Валерий Исаков.

День рождения >>

Анна Азарова
Дмитрий Бурукин
Анна Вартанян
Леонид Ворон
Алексей Лярский
Дмитрий Муляр
Николай Парфёнов
Олег Тактаров
Дальвин Щербаков
Давид Антковяк
Мариуш Бонашевский
Магда Вашариова
Божена Дыкель
Маколей Калкин
Мелисса МакКарти
Крис Пайн
все родившиеся 26 августа >>

Афиша кино >>

Терминатор 2: Судный день
боевик, научная фантастика, триллер
США, 1991
Тюльпанная лихорадка
мелодрама
Великобритания, 2017
Малыш на драйве
боевик, криминальный фильм, триллер
Великобритания, США, 2017
Мистер Штейн идет в онлайн
комедия, мелодрама
Германия, Франция, 2017
Оно приходит ночью
детектив, триллер
США, 2017
Реальная белка 2
комедия, приключения
Канада, США, Южная Корея, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью