Алина Покровская, Ольга Богданова и Лариса Голубкина сыграют в одном спектакле

«Юг/Север» станет первой премьерой нового 88-го театрального сезона Театра Российской Армии. Пьеса, созданная Тупикиной по заказу данного театра, примечательна тем, что была написана для и «под» ведущих актрис ЦАТРА, народных артисток России Ларисы Голубкиной, Ольги Богдановой и Алины Покровской, с учётом их характеров и актёрских индивидуальностей. Об особенностях работы над пьесой и сотрудничестве с актрисами рассказала Юлия Тупикина: «Задача создать пьесу под конкретных актрис - довольно непростая, учитывая, что все они звёзды, им довелось участвовать в лучших спектаклях по лучшим драматургическим произведениям, и удивить их трудно. Тем более рискованно предлагать им современный текст о сегодняшнем дне, написанный в современной, непривычной форме. Общаясь с каждой из них, я впитывала их истории, их язык, энергию, именно поэтому персонажи получились яркие, молодые, наполненные жизнью. Я надеюсь, что всё сложится хорошо, и спектакль получится живым, остросовременным, глубоким и вдохновляющим зрителя».
Весь двадцатый век, значимые события для нашей страны отразились в судьбах обычных людей и стали частью спектакля, но в то же время история эта – по-настоящему современная, про Москву 2017 года. Противостояние чиновников и малого бизнеса, женщин и мужчин, прошлого и настоящего, логики и интуиции, мысли и действия – всё это и многое другое вошло в спектакль.
«Пьеса создана на основе реальных характеров, судеб звёзд Театра Армии и рассказывает о современной Москве. Сохранение ткани живой жизни в рамках театрального действия, пожалуй, главная цель моей постановки. Хочется дать возможность актрисам говорить со зрителем живым языком личного опыта. Взгляд Театра на современную жизнь столицы станет фактурой, средой спектакля. И конечно тема свободы человека в современном мире, его внутренней свободы. Как научиться не мешать другому человеку жить, поступать, как не ломать под себя его жизнь и планы; как не мешать жить друг другу» – рассказал об идее спектакля известный театральный режиссёр Гарольд Стрелков, дебютирующий данной постановкой на сцене Театра Российской Армии.
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