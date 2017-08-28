Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Александринский театр открывает Резиденцию «Практики»

28 августа
2017 год
январь 2017
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
май 2017
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
июнь 2017
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
июль 2017
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
август 2017
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Новости театра >>
28 августа 2017
С сентября текущего года Александринский театр открывает постоянную Резиденцию театра «Практика» на Новой сцене. Это совместный долгосрочный проект, в рамках которого раз в четыре месяца в течение недели на Новой сцене будут показывать только постановки «Практики», одновременно в большом и в малом залах, сообщает пресс-служба столичного театра.

«Чапаев и Пустота»
фото: Пресс-служба театра «Практика»

Запуск Резиденции и первые показы приурочены к ежегодному международному фестивалю «Александринский» и пройдут с 10 по 16 сентября — зрителей будут ждать четыре спектакля из репертуара нашумевшего московского театра: «Чапаев и Пустота», «Конармия», Black & Simpson и «Пётр и Феврония Муромские». Следующий блок показов запланирован на январь 2018-го, билеты поступят в продажу осенью этого года.

Кроме этого, в планах на будущий сезон совместные проекты и премьеры Александринского театра и «Практики», с привлечением известных мировых авторов, режиссёров и художников.

«Театр "Практика" всегда отличался новаторским подходом. Он был открыт продюсером Эдуардом Бояковым. Три года художественным руководителем здесь был драматург Иван Вырыпаев. В прошлом году "Практика" отказалась от формы художественного руководства, и мы движемся дальше.
Резиденция театра "Практика" на Новой сцене — это коллаборация двух пространств, двух театров. Союз театров — непривычная история для театра в России, это новая структура. И наша цель — не просто дать петербуржцам возможность регулярно смотреть спектакли московского театра, но и, как следующий шаг, — создавать с Александринским театром большие совместные проекты» — рассказал о Резиденции директор театра «Практика» Юрий Милютин.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Иван Вырыпаев поставит спектакль о свидетелях НЛО
персоны
Эдуард БояковИван Вырыпаев
театры
Александринский театрТеатр "Практика"

фотографии >>
Black & Simpson
«Конармия»
«Пётр и Феврония Муромские»
«Чапаев и Пустота»
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Владимир Василёв
24 августа ушёл из жизни балетмейстер Владимир Василёв.

День рождения >>

Юрий Беляев
Наталья Гундарева
Андрей Егоров (II)
Иван Жидков
Владимир Ивашов
Николай Кочегаров
Велта Лине
Даниил Спиваковский
Александр Тараньжин
Джек Блэк
Клаудио Брук
Шарль Буайе
Бен Газзара
Рауль Кортез
Адам Райнер
Дэниэл Стерн
все родившиеся 28 августа >>

Афиша кино >>

Вышибала: Эпический замес
комедия, спортивный фильм
Канада, 2017
Гоголь. Начало
детектив, мистика, приключения, триллер
Россия, 2017
Нелюди
боевик, приключения, фэнтези, экранизация
США, 2017
Про любовь. Только для взрослых
комедия, мелодрама
Россия, 2017
Тайна 7 сестёр
научная фантастика, триллер
Великобритания, 2017
Хэвенхёрст
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2016
Терминатор 2: Судный день
боевик, научная фантастика, триллер
США, 1991
Тюльпанная лихорадка
мелодрама
Великобритания, 2017
Малыш на драйве
боевик, криминальный фильм, триллер
Великобритания, США, 2017
Мистер Штейн идет в онлайн
комедия, мелодрама
Германия, Франция, 2017
Оно приходит ночью
детектив, триллер
США, 2017
Реальная белка 2
комедия, приключения
Канада, США, Южная Корея, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью