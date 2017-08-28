Александринский театр открывает Резиденцию «Практики»

С сентября текущего года Александринский театр открывает постоянную Резиденцию театра «Практика» на Новой сцене. Это совместный долгосрочный проект, в рамках которого раз в четыре месяца в течение недели на Новой сцене будут показывать только постановки «Практики», одновременно в большом и в малом залах, сообщает пресс-служба столичного театра.
фото: Пресс-служба театра «Практика»
Запуск Резиденции и первые показы приурочены к ежегодному международному фестивалю «Александринский» и пройдут с 10 по 16 сентября — зрителей будут ждать четыре спектакля из репертуара нашумевшего московского театра: «Чапаев и Пустота», «Конармия», Black & Simpson и «Пётр и Феврония Муромские». Следующий блок показов запланирован на январь 2018-го, билеты поступят в продажу осенью этого года.
Кроме этого, в планах на будущий сезон совместные проекты и премьеры Александринского театра и «Практики», с привлечением известных мировых авторов, режиссёров и художников.
«Театр "Практика" всегда отличался новаторским подходом. Он был открыт продюсером Эдуардом Бояковым. Три года художественным руководителем здесь был драматург Иван Вырыпаев. В прошлом году "Практика" отказалась от формы художественного руководства, и мы движемся дальше.
Резиденция театра "Практика" на Новой сцене — это коллаборация двух пространств, двух театров. Союз театров — непривычная история для театра в России, это новая структура. И наша цель — не просто дать петербуржцам возможность регулярно смотреть спектакли московского театра, но и, как следующий шаг, — создавать с Александринским театром большие совместные проекты» — рассказал о Резиденции директор театра «Практика» Юрий Милютин.
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