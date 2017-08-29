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Малый театр в 262-м сезоне представит зрителям спектакли по пьесам Гоголя и Дюрренматта

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Новости театра >>
29 августа 2017
Государственный академический Малый театр в 262-м сезоне представит публике несколько премьер. Информация о запланированных спектаклях опубликована на сайте театра.

Малый театр в 262-м сезоне представит зрителям спектакли по пьесам Гоголя и Дюрренматта

Первой ласточкой среди премьер станет шекспировский «Король Лир» в постановке Антона Яковлева с Борисом Невзоровым в заглавной роли, который был впервые представлен зрителям на сцене Малого в марте этого года. За ним последуют ещё два премьерных спектакля, показанных в конце 261-го сезона, - «Таланты и поклонники» Владимира Драгунова и «Слуга двух господ», поставленный итальянцем Стефано де Лукой. 21 сентября состоится премьера «Маленьких трагедий» Александра Пушкина в постановке Вячеслава Езепова, чей предпремьерный показ прошёл 27 июня.

На октябрь запланировано возвращение спектакля из драматической трилогии Алексея Константиновича Толстого, шедшей некогда на сцене Малого театра, - над «Царём Борисом» работает Владимир Бейлис. А сам художественный руководитель театра Юрий Соломин осуществит постановку «Женитьбы» Николая Гоголя с Ириной Муравьёвой, Людмилой Поляковой и Борисом Клюевым. Кроме того, худрук Малого рассказал в интервью агентству ТАСС, что в планах театра трагикомедия Фридриха Дюрренматта «Визит старой дамы», которую поставит режиссёр из Израиля Илан Ронен. Не исключены новые спектакли по пьесам Островского.

Откроется же новый сезон 2 сентября сразу на обеих сценах. На главной состоится очередной показ комедии Александра Грибоедова «Горе от ума», которая идёт на сцене Малого театра уже 17 лет. А на Ордынке сыграют «Тайны мадридского двора» Эжена Скриба и Эрнеста Легуве, которые были показаны уже 500 раз.
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