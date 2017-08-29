Малый театр в 262-м сезоне представит зрителям спектакли по пьесам Гоголя и Дюрренматта

Государственный академический Малый театр
в 262
-м сезоне представит публике несколько премьер. Информация о запланированных спектаклях опубликована на сайте театра
.
Первой ласточкой среди премьер станет шекспировский «Король Лир»
в постановке Антона Яковлева
с Борисом Невзоровым
в заглавной роли, который был впервые представлен зрителям на сцене Малого в марте этого года. За ним последуют ещё два премьерных спектакля, показанных в конце 261
-го сезона, - «Таланты и поклонники» Владимира Драгунова
и «Слуга двух господ»
, поставленный итальянцем Стефано де Лукой
. 21 сентября
состоится премьера «Маленьких трагедий» Александра Пушкина
в постановке Вячеслава Езепова
, чей предпремьерный показ прошёл 27 июня.
На октябрь запланировано возвращение спектакля из драматической трилогии Алексея Константиновича Толстого
, шедшей некогда на сцене Малого театра, - над «Царём Борисом»
работает Владимир Бейлис
. А сам художественный руководитель театра Юрий Соломин
осуществит постановку «Женитьбы» Николая Гоголя
с Ириной Муравьёвой
, Людмилой Поляковой
и Борисом Клюевым
. Кроме того, худрук Малого рассказал в интервью агентству ТАСС, что в планах театра трагикомедия Фридриха Дюрренматта «Визит старой дамы»
, которую поставит режиссёр из Израиля Илан Ронен
. Не исключены новые спектакли по пьесам Островского.
Откроется же новый сезон 2 сентября
сразу на обеих сценах. На главной состоится очередной показ комедии Александра Грибоедова «Горе от ума»
, которая идёт на сцене Малого театра уже 17 лет. А на Ордынке сыграют «Тайны мадридского двора» Эжена Скриба
и Эрнеста Легуве
, которые были показаны уже 500 раз.
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