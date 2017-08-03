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Егор Дружинин поставит мюзикл «Алиса в стране чудес»

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Новости театра >>
3 августа 2017
Согласно ТАСС, первым среди столичных трупп открыл свой новый 72-й сезон Театр на Малой Бронной, который с осени 2017-го по весну 2018-го покажет 8 премьер.

Егор Дружинин поставит мюзикл «Алиса в стране чудес»
фото: Виталий Белоусов

На традиционном сборе труппы художественный руководитель театра Сергей Голомазов рассказал о том, что первой премьерной ласточкой, которая намечена на декабрь текущего года, станет «Горе от ума» Александра Грибоедова в постановке Павла Сафонова. На вторую половину сезона намечена премьера мюзикла Егора Дружинина «Алиса в стране чудес». Кроме того, в театре поставят пьесу шведского драматурга Юнаса Гарделя «Щека к щеке», «Гадких лебедей» по повести братьев Стругацких и «Маленькие трагедии» Александра Пушкина.

Сам Голомазов в новом сезоне возьмётся за постановку трёх спектаклей. Сначала это будет пьеса Григория Горина «Тиль». Затем он будет работать над сценарием кинокомедии Паоло Дженовезе «Идеальные незнакомцы» и пьесой канадского драматурга Норма Фостера «Давние знакомые». По словам режиссёра, ему хочется «продолжить гражданскую тему, тему человеческой совести, человеческой справедливости, человеческого достоинства».

Помимо запланированных премьер, труппа в рамках федеральной программы «Большие гастроли» в сентябре отправится в Каменск-Уральский, Озерск и Екатеринбург со спектаклями «Ревизор» и «Тартюф».
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