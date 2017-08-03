Егор Дружинин поставит мюзикл «Алиса в стране чудес»

Сам Голомазов в новом сезоне возьмётся за постановку трёх спектаклей. Сначала это будет пьеса Григория Горина«Тиль». Затем он будет работать над сценарием кинокомедии Паоло Дженовезе «Идеальные незнакомцы» и пьесой канадского драматурга Норма Фостера «Давние знакомые». По словам режиссёра, ему хочется «продолжить гражданскую тему, тему человеческой совести, человеческой справедливости, человеческого достоинства».
Помимо запланированных премьер, труппа в рамках федеральной программы «Большие гастроли» в сентябре отправится в Каменск-Уральский, Озерск и Екатеринбург со спектаклями «Ревизор» и «Тартюф».
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