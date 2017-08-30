Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Пермский театр оперы и балета представит в новом сезоне семь премьер

30 августа
2017 год
январь 2017
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
май 2017
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
июнь 2017
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
июль 2017
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
август 2017
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Новости театра >>
30 августа 2017
В 146-м сезоне Пермский театр оперы и балета представит семь премьер — четыре балетных и три оперных. Откроется сезон «Лебединым озером», чья обновлённая версия будет показана 30 и 31 августа, сообщается на официальном сайте театра.

«Лебединое озеро»

В качестве первой премьеры запланирован спектакль-концерт для детей «Сад осьминога» в постановке Марии Литвиновой и Вячеслава Игнатова. Новый спектакль для семейного просмотра, в котором будут использованы выразительные возможности кукольного, музыкального и танцевального театров, дети и их родители увидят в ноябре.

В декабре увидит свет первая балетная премьера этого сезона — испанский хореограф Гойо Монтеро, с 2008 года возглавляющий Балет Нюрнберга, поставит спектакль Asunder («На части») на музыку Вагнера и Шопена. К новогодним праздникам Пермская опера выпустит балет «Щелкунчик» Петра Чайковского в авторской версии главного балетмейстера театра Алексея Мирошниченко, согласно которой действие развернётся в Петербурге 1892 года — именно в этом году в Мариинском театре состоялась его мировая премьера. В марте зрителям будет представлена «Опера» Леонида Десятникова в постановке Алексея Ратманского. Мировая премьера спектакля состоялась в 2014 году в театре Ла Скала, и теперь настал черёд пермской сцены. В конце сезона зрителей ждёт премьера балета «Шехеразада» Римского-Корсакова, который поставит Алексей Мирошниченко.

Оперный репертуар театра также пополнится свежими спектаклями. В марте режиссёр Бенджамин Лазарь и художественный руководитель и дирижёр ансамбля Le Poème Harmonique Венсан Дюместр представят на пермской сцене свою версию оперы «Фаэтон» Жана-Батиста Люлли. Постановка готовится в сотрудничестве с театральным департаментом Версальского дворца, в ней также примут участие сводный оркестр, состоящий из музыкантов Le Poème Harmonique и musicAeterna и интернациональный состав солистов. Премьерой оратории Артюра Онеггера «Жанна на костре», созданной в сотрудничестве с Лионской оперой, откроется Международный Дягилевский фестиваль—2018. Постановщиком спектакля выступит итальянский режиссёр Ромео Кастеллуччи.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Малый театр в 262-м сезоне представит зрителям спектакли по пьесам Гоголя и Дюрренматта
Поиск по меткам
новый сезонтеатральная премьера
персоны
Леонид ДесятниковМария Литвинова
театры
Мариинский театрПермский театр оперы и балета

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Владимир Василёв
24 августа ушёл из жизни балетмейстер Владимир Василёв.

День рождения >>

Григорий Абрикосов
Даниил Воробьёв
Дмитрий Дьяконов
Анастасия Задорожная
Лариса Кадочникова
Анатолий (Отто) Солоницын
Лидия Сухаревская
Алексей Шемес
Ирина Шеянова
Джоан Блонделл
Тимоти Боттомс
Камерон Диас
Фред МакМюррей
Камерон Финли
Рышарда Ханин
Элден Хенсон
все родившиеся 30 августа >>

Афиша кино >>

Хэвенхёрст
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2016
Вышибала: Эпический замес
комедия, спортивный фильм
Канада, 2017
Гоголь. Начало
детектив, мистика, приключения, триллер
Россия, 2017
Нелюди
боевик, приключения, фэнтези, экранизация
США, 2017
Про любовь. Только для взрослых
комедия, мелодрама
Россия, 2017
Тайна 7 сестёр
научная фантастика, триллер
Великобритания, 2017
Терминатор 2: Судный день
боевик, научная фантастика, триллер
США, 1991
Тюльпанная лихорадка
мелодрама
Великобритания, 2017
Малыш на драйве
боевик, криминальный фильм, триллер
Великобритания, США, 2017
Мистер Штайн идет в онлайн
комедия, мелодрама
Германия, Франция, 2017
Оно приходит ночью
детектив, триллер
США, 2017
Реальная белка 2
комедия, приключения
Канада, США, Южная Корея, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью