Пермский театр оперы и балета представит в новом сезоне семь премьер

В 146
-м сезоне Пермский театр оперы и балета
представит семь премьер — четыре балетных и три оперных. Откроется сезон «Лебединым озером»
, чья обновлённая версия будет показана 30
и 31 августа
, сообщается на официальном сайте театра
.
В качестве первой премьеры запланирован спектакль-концерт для детей «Сад осьминога»
в постановке Марии Литвиновой
и Вячеслава Игнатова
. Новый спектакль для семейного просмотра, в котором будут использованы выразительные возможности кукольного, музыкального и танцевального театров, дети и их родители увидят в ноябре.
В декабре увидит свет первая балетная премьера этого сезона — испанский хореограф Гойо Монтеро
, с 2008 года возглавляющий Балет Нюрнберга
, поставит спектакль Asunder («На части»
) на музыку Вагнера
и Шопена
. К новогодним праздникам Пермская опера
выпустит балет «Щелкунчик» Петра Чайковского
в авторской версии главного балетмейстера театра Алексея Мирошниченко
, согласно которой действие развернётся в Петербурге 1892 года — именно в этом году в Мариинском театре
состоялась его мировая премьера. В марте зрителям будет представлена «Опера» Леонида Десятникова
в постановке Алексея Ратманского
. Мировая премьера спектакля состоялась в 2014 году в театре Ла Скала, и теперь настал черёд пермской сцены. В конце сезона зрителей ждёт премьера балета «Шехеразада» Римского-Корсакова
, который поставит Алексей Мирошниченко.
Оперный репертуар театра также пополнится свежими спектаклями. В марте режиссёр Бенджамин Лазарь
и художественный руководитель и дирижёр ансамбля Le Poème Harmonique Венсан Дюместр
представят на пермской сцене свою версию оперы «Фаэтон» Жана-Батиста Люлли
. Постановка готовится в сотрудничестве с театральным департаментом Версальского дворца, в ней также примут участие сводный оркестр, состоящий из музыкантов Le Poème Harmonique
и musicAeterna
и интернациональный состав солистов. Премьерой оратории Артюра Онеггера «Жанна на костре»
, созданной в сотрудничестве с Лионской оперой
, откроется Международный Дягилевский фестиваль—2018. Постановщиком спектакля выступит итальянский режиссёр Ромео Кастеллуччи
.
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