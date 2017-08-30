Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Новый сезон «Школы драматического искусства» откроется «Безприданницей»

30 августа
2017 год
январь 2017
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
май 2017
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
июнь 2017
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
июль 2017
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
август 2017
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Новости театра >>
30 августа 2017
«Школа драматического искусства» в новом сезоне посвятит себя классике.

Новый сезон «Школы драматического искусства» откроется «Безприданницей»

Первой премьерой станет «Безприданница» Дмитрия Крымова по пьесе Александра Островского «Бесприданница». Спектакль будет представлен зрителям 14 сентября в зале «Манеж». В образе Ларисы Дмитриевны предстанет Мария Смольникова, а компанию ей составят Сергей Мелконян, Вадим Дубровин и другие актёры, сообщает пресс-служба театра.

Согласно агентству РИА Новости, 27 октября состоится премьера гоголевских «Мёртвых душ» в постановке Игоря Яцко и художника Владимира Ковальчука. В ноябре будет выпущен спектакль Константина Мишина «Слуга двух господ» по пьесе Карло Гольдони. В конце года Лаборатория Крымова совместно с ГИТИСом представит постановку шекспировской пьесы «Ромео и Джульетта» с участием студентов курса Крымова и Евгения Каменьковича.

Кроме того, Александр Огарёв работает над спектаклем по «Дачникам» Максима Горького. Он же в середине декабря представит публике «Сюзанну» по пьесе Юна Фоссе, в которой главную роль сыграет Евгения Симонова.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Дмитрий Крымов ставит «Бесприданницу»
Поиск по меткам
новый сезонтеатральная премьера
персоны
Вадим ДубровинЕвгений КаменьковичВладимир КовальчукДмитрий КрымовСергей МелконянЕвгения СимоноваМария СмольниковаИгорь Яцко
театры
«Школа драматического искусства»

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Владимир Василёв
24 августа ушёл из жизни балетмейстер Владимир Василёв.

День рождения >>

Григорий Абрикосов
Даниил Воробьёв
Дмитрий Дьяконов
Анастасия Задорожная
Лариса Кадочникова
Анатолий (Отто) Солоницын
Лидия Сухаревская
Алексей Шемес
Ирина Шеянова
Джоан Блонделл
Тимоти Боттомс
Камерон Диас
Фред МакМюррей
Камерон Финли
Рышарда Ханин
Элден Хенсон
все родившиеся 30 августа >>

Афиша кино >>

Хэвенхёрст
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2016
Вышибала: Эпический замес
комедия, спортивный фильм
Канада, 2017
Гоголь. Начало
детектив, мистика, приключения, триллер
Россия, 2017
Нелюди
боевик, приключения, фэнтези, экранизация
США, 2017
Про любовь. Только для взрослых
комедия, мелодрама
Россия, 2017
Тайна 7 сестёр
научная фантастика, триллер
Великобритания, 2017
Терминатор 2: Судный день
боевик, научная фантастика, триллер
США, 1991
Тюльпанная лихорадка
мелодрама
Великобритания, 2017
Малыш на драйве
боевик, криминальный фильм, триллер
Великобритания, США, 2017
Мистер Штайн идет в онлайн
комедия, мелодрама
Германия, Франция, 2017
Оно приходит ночью
детектив, триллер
США, 2017
Реальная белка 2
комедия, приключения
Канада, США, Южная Корея, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью