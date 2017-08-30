Новый сезон «Школы драматического искусства» откроется «Безприданницей»

«Школа драматического искусства»
в новом сезоне посвятит себя классике.
Первой премьерой станет «Безприданница» Дмитрия Крымова
по пьесе Александра Островского «Бесприданница»
. Спектакль будет представлен зрителям 14 сентября
в зале «Манеж». В образе Ларисы Дмитриевны предстанет Мария Смольникова
, а компанию ей составят Сергей Мелконян
, Вадим Дубровин
и другие актёры, сообщает пресс-служба театра.
Согласно агентству РИА Новости, 27 октября
состоится премьера гоголевских «Мёртвых душ»
в постановке Игоря Яцко
и художника Владимира Ковальчука
. В ноябре будет выпущен спектакль Константина Мишина «Слуга двух господ»
по пьесе Карло Гольдони
. В конце года Лаборатория Крымова совместно с ГИТИСом представит постановку шекспировской пьесы «Ромео и Джульетта»
с участием студентов курса Крымова и Евгения Каменьковича
.
Кроме того, Александр Огарёв
работает над спектаклем по «Дачникам» Максима Горького
. Он же в середине декабря представит публике «Сюзанну»
по пьесе Юна Фоссе
, в которой главную роль сыграет Евгения Симонова
.
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