Алексей Бородин поставит «Проблему» Тома Стоппарда

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Новости кино Одна из московских улиц получит имя Эльдара Рязанова Улица, посвящённая знаменитому режиссёру, появится неподалеку от киноклуба «Эльдар».

Ролики фильмов "Путеводная звезда" Маленький отважный ослик по имени Бо работает на мельнице, мечтая вырваться на свободу и повидать мир.

Интервью Валерий Федорович и Евгений Никишов: «Продажи книг Гоголя этой осенью возрастут» Продюсеры киносериала «Гоголь» о том, как правильно переупаковывать классику для современного зрителя

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