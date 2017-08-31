Алексей Бородин поставит «Проблему» Тома Стоппарда

Российский академический Молодёжный Театр
на своём официальном сайте
поделился планами на 97
-й театральный сезон. Зрителей ожидают несколько интригующих премьер. Откроется сезон 22 сентября
новой версией спектакля «Эраст Фандорин»
по роману Бориса Акунина «Азазель»
, в котором роль сыщика исполнит Михаил Шкловский
.
На Большой сцене художественный руководитель театра Алексей Бородин
продолжит репетиции спектакля «Последние дни»
, основанного на одноимённой пьесе Михаила Булгакова
, пушкинской поэме «Медный всадник»
и новой акунинской пьесе, чья премьера запланирована на январь 2018 года. Следующей постановкой Бородина станет новая пьеса знаменитого британского драматурга Тома Стоппарда «Проблема»
, чьё действие разворачивается в Институте мозга. Это будет третье произведение знаменитого британского драматурга, которое поставят в РАМТе. Юрий Ерёмин
приступит к репетициям спектакля «Капитаны песка»
по роману Жоржи Амаду
. В рамках проекта «Большая сцена — детям»
запланированы премьеры спектаклей «Четвёртый богатырь» Родиона Белецкого
в постановке Натальи Шумилкиной
и «Чёрная курица» Антония Погорельского
в постановке Екатерины Половцевой
. Рузанна Мовсесян
поставит «Манюню»
по книге Наринэ Абгарян
.
В ноябре на Маленькой сцене следует ожидать премьеру постановки Марины Брусникиной «Хурма»
по пьесе Натальи Слащевой
. Во второй половине сезона запланирована премьера спектакля Михаила Станкевича «Два веронца»
по произведению Уильяма Шекспира
. К репетициям нового спектакля на Маленькой сцене также приступит Александр Пономарёв
. В декабре в Чёрной комнате Александр Хухлин
представит спектакль «Карамора»
по рассказу Максима Горького
, а уже в начале сезона начнутся репетиции спектакля Алексея Золотовицкого «Самая лёгкая лодка в мире»
по пьесе Юлия Кима
, основанной на повести Юрия Коваля
. Олег Долин
ставит в антресольном зале ещё один рассказ Горького «Коновалов»
. Он же к лету выпустит во внутреннем дворе «Зобеиду» Карло Гоцци
.
Кроме того, в ноябре РАМТ ждут обменные гастроли. 9
, 10
и 11 ноября Национальный драматический центр
(Мадрид) покажет на сцене театра постановку испанского режиссёра Эрнесто Кабальеро «Магический лабиринт»
по мотивам цикла романов Макса Ауба
о событиях второй половины 1930-х в Испании и Европе. А 24
, 25
и 26 ноября
на зарубежные гастроли в Мадрид отправится спектакль Бородина «Демократия»
по пьесе Майкла Фрейна
.
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