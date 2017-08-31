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Алексей Бородин поставит «Проблему» Тома Стоппарда

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Новости театра >>
31 августа 2017
Российский академический Молодёжный Театр на своём официальном сайте поделился планами на 97-й театральный сезон. Зрителей ожидают несколько интригующих премьер. Откроется сезон 22 сентября новой версией спектакля «Эраст Фандорин» по роману Бориса Акунина «Азазель», в котором роль сыщика исполнит Михаил Шкловский.

Алексей Бородин поставит «Проблему» Тома Стоппарда

На Большой сцене художественный руководитель театра Алексей Бородин продолжит репетиции спектакля «Последние дни», основанного на одноимённой пьесе Михаила Булгакова, пушкинской поэме «Медный всадник» и новой акунинской пьесе, чья премьера запланирована на январь 2018 года. Следующей постановкой Бородина станет новая пьеса знаменитого британского драматурга Тома Стоппарда «Проблема», чьё действие разворачивается в Институте мозга. Это будет третье произведение знаменитого британского драматурга, которое поставят в РАМТе. Юрий Ерёмин приступит к репетициям спектакля «Капитаны песка» по роману Жоржи Амаду. В рамках проекта «Большая сцена — детям» запланированы премьеры спектаклей «Четвёртый богатырь» Родиона Белецкого в постановке Натальи Шумилкиной и «Чёрная курица» Антония Погорельского в постановке Екатерины Половцевой. Рузанна Мовсесян поставит «Манюню» по книге Наринэ Абгарян.

В ноябре на Маленькой сцене следует ожидать премьеру постановки Марины Брусникиной «Хурма» по пьесе Натальи Слащевой. Во второй половине сезона запланирована премьера спектакля Михаила Станкевича «Два веронца» по произведению Уильяма Шекспира. К репетициям нового спектакля на Маленькой сцене также приступит Александр Пономарёв. В декабре в Чёрной комнате Александр Хухлин представит спектакль «Карамора» по рассказу Максима Горького, а уже в начале сезона начнутся репетиции спектакля Алексея Золотовицкого «Самая лёгкая лодка в мире» по пьесе Юлия Кима, основанной на повести Юрия Коваля. Олег Долин ставит в антресольном зале ещё один рассказ Горького «Коновалов». Он же к лету выпустит во внутреннем дворе «Зобеиду» Карло Гоцци.

Кроме того, в ноябре РАМТ ждут обменные гастроли. 9, 10 и 11 ноября Национальный драматический центр (Мадрид) покажет на сцене театра постановку испанского режиссёра Эрнесто Кабальеро «Магический лабиринт» по мотивам цикла романов Макса Ауба о событиях второй половины 1930-х в Испании и Европе. А 24, 25 и 26 ноября на зарубежные гастроли в Мадрид отправится спектакль Бородина «Демократия» по пьесе Майкла Фрейна.
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