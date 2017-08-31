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Театр имени Маяковского покажет «Блажь»

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Новости театра >>
31 августа 2017
Первой премьерой театра имени Маяковского, который в 95-м сезоне будет отмечать своё 95-летие и 100-летие Андрея Гончарова, станет спектакль Юрия Иоффе «Блажь» по малоизвестной пьесе Александра Островского и Петра Невежина. Главную роль исполняет Татьяна Аугшкап. Согласно информации, опубликованной на сайте театра, премьерные показы постановки состоятся 2 и 3 сентября.

Театр имени Маяковского покажет «Блажь»

Новый сезон в театре Маяковского стартовал ещё 23 августа. Как сообщает агентство РИА Новости, среди самых ожидаемых событий сезона особняком стоит премьера постановки пьесы Бернарда Шоу «Пигмалион», которую в начале декабря представит известный режиссёр Леонид Хейфец, работающий над спектаклем вместе с художником Владимиром Арефьевым. В главных ролях заняты Игорь Костолевский, Дмитрий Прокофьев и Наталья Палагушкина.

На Сцене на Сретенке в начале февраля Никита Кобелев выпустит «Сказки Венского леса» по пьесе австрийского писателя Эдена фон Хорвата. Завершит сезон комедия Мольера «Сказки Венского леса» в постановке молодого режиссёра Анатолия Шульева.

В рамках проекта Студия-off, где в этом сезоне актёры выступят в роли режиссёров, Павел Пархоменко поставит спектакль по абсурдиcтской трагикомедии Тома Стоппарда «Розенкранц и Гильденстерн мертвы».
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Татьяна АугшкапАндрей ГончаровЮрий Иоффе (II)Игорь КостолевскийНаталья ПалагушкинаДмитрий ПрокофьевТом СтоппардЛеонид ХейфецАнатолий Шульев
театры
Театр им. Вл. Маяковского

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