Театр имени Маяковского покажет «Блажь»

Первой премьерой театра имени Маяковского
, который в 95
-м сезоне будет отмечать своё 95
-летие и 100
-летие Андрея Гончарова
, станет спектакль Юрия Иоффе «Блажь»
по малоизвестной пьесе Александра Островского
и Петра Невежина
. Главную роль исполняет Татьяна Аугшкап
. Согласно информации, опубликованной на сайте театра
, премьерные показы постановки состоятся 2
и 3 сентября
.
Новый сезон в театре Маяковского стартовал ещё 23 августа
. Как сообщает агентство РИА Новости, среди самых ожидаемых событий сезона особняком стоит премьера постановки пьесы Бернарда Шоу «Пигмалион»
, которую в начале декабря представит известный режиссёр Леонид Хейфец
, работающий над спектаклем вместе с художником Владимиром Арефьевым
. В главных ролях заняты Игорь Костолевский
, Дмитрий Прокофьев
и Наталья Палагушкина
.
На Сцене на Сретенке в начале февраля Никита Кобелев
выпустит «Сказки Венского леса»
по пьесе австрийского писателя Эдена фон Хорвата
. Завершит сезон комедия Мольера «Сказки Венского леса»
в постановке молодого режиссёра Анатолия Шульева
.
В рамках проекта Студия-off
, где в этом сезоне актёры выступят в роли режиссёров, Павел Пархоменко
поставит спектакль по абсурдиcтской трагикомедии Тома Стоппарда «Розенкранц и Гильденстерн мертвы»
.
обсуждение >>