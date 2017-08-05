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Мишель Докери и Брайан Крэнстон выступят на сцене лондонского театра

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5 августа 2017
Мишель Докери и Брайан Крэнстон сыграют на сцене лондонского театра в постановке «Телесеть», основанной на одноимённом фильме 1976 года, который в своё время завоевал четыре премии «Оскар», сообщает The Hollywood Reporter.

Мишель Докери и Брайан Крэнстон выступят на сцене лондонского театра

Сценарий новой адаптации напишет Ли Холл («Билли Эллиот»). По сюжету, постоянный «гвоздь программы» новостей телестанции UBS-TV Говард Били погорел: во время прямого эфира у него случился нервный срыв. По иронии, публичное бесчинство подняло его и без того баснословный рейтинг, к неожиданному ликованию боссов. Став «безумным пророком прямого эфира», вскоре Били превратился в пешку для безжалостного теленачальства, которое выдавливало из него сумасшедшие выходки с завидной регулярностью. Само собой, когда у Били прекратились рейтинговые срывы, продюсеры решили распрощаться с ним прямо перед камерой, при полной аудитории.

Брайан Крэнстон сыграет Говарда Били, а Мишель Докери - амбициозную телеведущую, готовую на всё, ради рейтингов и славы. Премьера постановки состоится 4 ноября, а с 13 ноября спектакль будет идти регулярно до 24 марта.
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Мишель Докери и Брайан Крэнстон выступят на сцене лондонского театра фотографии
Мишель Докери и Брайан Крэнстон выступят на сцене лондонского театра фотографии
Мишель Докери и Брайан Крэнстон выступят на сцене лондонского театра фотографии
Мишель Докери и Брайан Крэнстон выступят на сцене лондонского театра фотографии
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