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В музее Бахрушина пройдёт «Ночь Рудольфа Нуреева»

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Новости театра >>
7 августа 2017
В рамках Всероссийской акции «Ночь кино» в театральном музее им. А.А. Бахрушина пройдёт «Ночь Рудольфа Нуреева».

В музее Бахрушина пройдёт «Ночь Рудольфа Нуреева»

Ведущей вечера станет журналист Ирина Арутюнян, исследователь творчества Нуреева. В программе мероприятия – показ документальных сюжетов о жизни и творчестве знаменитого артиста и экранизированной версии балета «Дон Кихот», созданной Нуреевым в 1973 году. Также зрители смогут увидеть уникальные архивные записи вечеров памяти артиста 2003 и 2008 годов, в которых принимали участие первая партнерша Рудольфа Нуреева Нинель Кургапкина, Роман Виктюк, Андрис Лиепа и многие другие.

«Ночь Рудольфа Нуреева» пройдёт 26 августа в Каретном сарае Театрального музея имени Бахрушина. Начало вечера в 19.00.
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В музее Бахрушина пройдёт «Ночь Рудольфа Нуреева» фотографии
В музее Бахрушина пройдёт «Ночь Рудольфа Нуреева» фотографии
В музее Бахрушина пройдёт «Ночь Рудольфа Нуреева» фотографии
В музее Бахрушина пройдёт «Ночь Рудольфа Нуреева» фотографии
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