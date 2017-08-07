В музее Бахрушина пройдёт «Ночь Рудольфа Нуреева»

В рамках Всероссийской акции «Ночь кино» в театральном музее им. А.А. Бахрушина пройдёт «Ночь Рудольфа Нуреева».
Ведущей вечера станет журналист Ирина Арутюнян, исследователь творчества Нуреева
. В программе мероприятия – показ документальных сюжетов о жизни и творчестве знаменитого артиста и экранизированной версии балета «Дон Кихот», созданной Нуреевым в 1973 году. Также зрители смогут увидеть уникальные архивные записи вечеров памяти артиста 2003 и 2008 годов, в которых принимали участие первая партнерша Рудольфа Нуреева Нинель Кургапкина
, Роман Виктюк
, Андрис Лиепа
и многие другие.
«Ночь Рудольфа Нуреева» пройдёт 26 августа в Каретном сарае Театрального музея имени Бахрушина. Начало вечера в 19.00.
обсуждение >>