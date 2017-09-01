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Александринский театр открывает новый сезон

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1 сентября 2017
Александринский театр в новом сезоне представит несколько премьер, также планируются гастроли в регионах России и за рубежом. Об этом журналистам сообщил художественный руководитель театра Валерий Фокин.

Александринский театр открывает новый сезон

Премьерным спектаклем станет «Оптимистическая трагедия»: в сценической версии режиссёра Виктора Рыжакова зрителя ждёт «революционный концерт». «Помимо "Оптимистической трагедии" у нас будет спектакль нашего молодого режиссёра Антона Оконешникова по текстам футуристов "Солнца нет". Официальная премьера будет во время санкт-петербургского международного культурного форума в ноябре», - рассказал Фокин.

Худрук театра отметил, что на Новой сцене Жан Беллорини представит спектакль «Крум» по пьесе израильского поэта и драматурга Х. Левина. «Это очень интересный молодой французский режиссёр. Надеемся, если все будет нормально, повезём спектакль в январе в Париж в театр Жерара Филиппа, которым руководит этот режиссёр», - добавил Фокин. В январе также планируется выпустить спектакль «Швейк. Возращение» по пьесе Татьяны Рахмановой, Валерий Фокин сам займётся постановкой этого произведения.

Главный режиссёр театра Николай Рощин планирует в новом сезоне начать работу над постановкой «Сирано де Бержерак» по пьесе Эдмона Ростана.

Александринский театр открывает новый сезон

В новом сезоне пройдут гастроли спектакля Фокина «Маскарад. Воспоминания будущего» по драме Михаила Лермонтова и спектаклю Всеволода Мейерхольда 1917 года. Спектакль будет представлен на сцене Большого театра 9 и 10 сентября.

По словам Фокина, Александринский театр отправится в гастроли России, в конце сентября будет в Якутске. На стадии обсуждений сейчас находятся планы театра посетить с постановками в Милан в следующем году. Также идут обсуждения гастролей в Лондоне в 2019-ом году.
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