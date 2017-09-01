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Лишь бы хватило силенок и веры. МХТ открыл 120 сезон.

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Новости театра >>
1 сентября 2017
Московский Художественный Театр под руководством Олега Павловича Табакова представил планы на юбилейный 120 сезон.

МХТ начал традиционный сбор труппы нетрадиционно - фрагментом спектакля «Зойкина Квартира», поставленным Кириллом Серебренниковым в свое время для этой сцены, заявив тем самым свое несогласие с текущей ситуацией в отношении задержания режиссера и о его всесторонней поддержке. Олег Павлович Табаков высказал надежду, что Кирилл Семенович поставит еще не один спектакль для МХТ в самом ближайшем будущем.
Далее худрук перешел к насущным планам, а их в юбилейный сезон у театра - предостаточно. В наступающем сезоне МХТ должен выпустить несколько премьер по пьесам Чехова, Горького, Ренаты Литвиновой и других и современных и классических авторов.

Первой премьерой станет спектакль Михаила Рахлина «Весёлые времена» по фильму Эрнста Любича «Ниночка». В спектакле заняты Светлана Колпакова, Константин Крюков, Наталья Рогожкина и другие. В сентябре состоится и официальная премьера спектакля Ренаты Литвиновой «Северный ветер», предпремьерные показы которого прошли в конце прошлого сезона.

В ноябре на основной сцене Александр Молочников продолжит свои эксперименты о революционных годах жизни Отечества. Вслед за его успешным кабаре «19.14», появится «Светлый путь. 1917».

Далее, уже в следующем 2018 году к 150-летнему юбилею Максима Горького Евгений Марчелли поставит пьесу «Дачники», Богомолов, в свойственной ему манере, пересмотрит «Трех сестер» Чехова, а Бутусов представит на суд зрителя «Человека из рыбы» по пьесе Аси Волошиной.

В числе запланированных премьер Малой сцены Табаков назвал «Стакан воды» Эжена Скриба (режиссер - Юрий Кравец), «Офелия боится воды» Юлии Тупикиной (режиссер - Марина Брусникина), «Из жизни ископаемых» Фредерика Строппеля (режиссер - Игорь Золотовицкий).

Константин Хабенский в свою очередь осуществит перенос своего спектакля для детей «Поколение Маугли» на основную сцену, задействовав в постановке молодых артистов и учеников Московской театральной школы Олега Табакова.

Евгения Нагапетян
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