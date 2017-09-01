Лишь бы хватило силенок и веры. МХТ открыл 120 сезон.

Московский Художественный Театр под руководством Олега Павловича Табакова представил планы на юбилейный 120 сезон.
МХТ
начал традиционный сбор труппы нетрадиционно - фрагментом спектакля «Зойкина Квартира», поставленным Кириллом Серебренниковым
в свое время для этой сцены, заявив тем самым свое несогласие с текущей ситуацией в отношении задержания режиссера и о его всесторонней поддержке. Олег Павлович Табаков
высказал надежду, что Кирилл Семенович поставит еще не один спектакль для МХТ в самом ближайшем будущем.
Далее худрук перешел к насущным планам, а их в юбилейный сезон у театра - предостаточно. В наступающем сезоне МХТ должен выпустить несколько премьер по пьесам Чехова, Горького, Ренаты Литвиновой
и других и современных и классических авторов.
Первой премьерой станет спектакль Михаила Рахлина
«Весёлые времена» по фильму Эрнста Любича
«Ниночка
». В спектакле заняты Светлана Колпакова
, Константин Крюков
, Наталья Рогожкина
и другие. В сентябре состоится и официальная премьера спектакля Ренаты Литвиновой «Северный ветер
», предпремьерные показы которого прошли в конце прошлого сезона.
В ноябре на основной сцене Александр Молочников
продолжит свои эксперименты о революционных годах жизни Отечества. Вслед за его успешным кабаре «19.14», появится «Светлый путь. 1917».
Далее, уже в следующем 2018 году к 150-летнему юбилею Максима Горького Евгений Марчелли
поставит пьесу «Дачники
», Богомолов
, в свойственной ему манере, пересмотрит «Трех сестер
» Чехова, а Бутусов
представит на суд зрителя «Человека из рыбы
» по пьесе Аси Волошиной
.
В числе запланированных премьер Малой сцены Табаков назвал «Стакан воды
» Эжена Скриба
(режиссер - Юрий Кравец
), «Офелия боится воды
» Юлии Тупикиной
(режиссер - Марина Брусникина
), «Из жизни ископаемых
» Фредерика Строппеля
(режиссер - Игорь Золотовицкий
).
Константин Хабенский
в свою очередь осуществит перенос своего спектакля для детей «Поколение Маугли
» на основную сцену, задействовав в постановке молодых артистов и учеников Московской театральной школы Олега Табакова.
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