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В Театре имени Комиссаржевской поставят «Мизантропа» и «Доктора Живаго»

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Новости театра >>
11 сентября 2017
15 сентября Театр им. В. Ф. Комиссаржевской открывает 76-й сезон спектаклем Александра Морфова «Дон Жуан» c Александром Баргманом в заглавной роли, сообщает пресс-служба театра.

В Театре имени Комиссаржевской поставят «Мизантропа» и «Доктора Живаго»
фото: Пресс-служба Театра имени Комиссаржевской

Первой премьерой нового сезона станет малоизвестный «Мизантроп» Мольера в постановке Григория Дитятковского. Пьеса сегодня актуальна, как никогда. В героях комедии легко узнать людей, которые безо всяких на то оснований хотят выглядеть исключительными, ни на кого не похожими. Это размышление о том, что почти в каждом человеке сидит мизантроп. Хотя «Мизантроп» все называют комедией, на самом деле – это почти философская притча.

В честь 100-летия Октябрьской Революции 1917 года режиссёр Леонид Алимов перенесёт на сцену действие романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго». Художником спектакля станет главный художник театра имени Комиссаржевской Анвар Гумаров.

На малой сцене Олег Куликов будет ставить спектакль по пьесе известного французского драматурга Эрика-Эмманюэля Шмитта «Начать сначала». В одной из главных ролей выступит Тамара Абросимова. Владимир Глазков репетирует пьесу Валентина Красногорова «Сегодня или никогда». А Роман Смирнов, поставивший в театре спектакль «Шизгара», представит публике свою новую работу под условным названием «Шекспир-Fest», которая будет состоять из различных пьес (трагедий и комедий Шекспира) и насыщаться современной музыкой.
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Драматический театр им. В.Ф. Комиссаржевской

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