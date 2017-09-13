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В Москве покажут оперу «Пиковая дама» в иммерсивном формате

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Новости театра >>
13 сентября 2017
1 октября в Москве состоится мировая премьера оперы-променад «Пиковая дама». Классическая опера впервые предстанет в иммерсивном формате, а зрители смогут полностью погрузиться в драматическое действие бессмертных произведений Александра Пушкина и Петра Чайковского.



Действие развернётся в старинной усадьбе Гончаровых-Филипповых, которую наполнит живая музыка в исполнении солистов ведущих московских театров, хора и оркестра из 30 музыкантов. Зрителей во время таинственного путешествия будут сопровождать танцоры балета и актёры, а гидом в мир азарта и страстей станет Александр Пушкин.

Над постановкой спектакля два года трудилась творческая команда во главе с режиссёром Александром Легчаковым, хореографом Олегом Глушковым, дирижёром Андреем Рейном, сценографом Полиной Бахтиной, композитором Николой Мельниковым и креативной лабораторией Troyka Multiar.

В Москве покажут оперу «Пиковая дама» в иммерсивном формате

Иммерсивный театр, в котором зритель погружается в действие и свободно перемещается во время спектакля, начал активно развиваться в последние годы. В России жанр стал популярным благодаря успеху променада «Сон в летнюю ночь» Кирилла Серебренникова, иммерсивного шоу «Вернувшиеся» Виктора Карины, Мии Занетти и Мигеля, постановки «Чёрный русский» Максима Диденко и проекта Remote X команды Rimini Protokoll.
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В Москве покажут оперу «Пиковая дама» в иммерсивном формате фотографии
В Москве покажут оперу «Пиковая дама» в иммерсивном формате фотографии
В Москве покажут оперу «Пиковая дама» в иммерсивном формате фотографии
В Москве покажут оперу «Пиковая дама» в иммерсивном формате фотографии
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обсуждение >>
№ 1
Айч   13.09.2017 - 11:28
Да уж, это уже не театр, а развлекаловка. Кому и зачем это надо?! Вот с Верой Васильевой хороший спектакль, его и надо чаще показывать. читать далее>>
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