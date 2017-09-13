ревью

Зрители смогут погрузиться в драматическое действие бессмертных произведений Александра Пушкина и Петра Чайковского.

В Москве покажут оперу «Пиковая дама» в иммерсивном формате

Ещё одно произведения автора адаптируют для кино.

Он также станет соавтором сценария нового фильма.

В XXI веке отчетливо обозначился приоритет сериала в школьно-студенческой тематике.

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